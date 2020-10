Biagio D’Anelli: “Adua Del Vesco e Morra hanno consumato”/ “Lui non è gay, anzi…”

Scoop e gossip su RTL 102.5 nella rubrica curata da Francesco Fredella nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia. Si parla di amori e Grande Fratello Vip e in collegamento arriva chi il reality lo ha vissuto in prima persona: Biagio D’Anelli. È lui a lanciare una vera e propria bomba su due dei protagonisti più discussi di questa edizione del GF Vip: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. “Ho la prova da fonti certe che Adua e Massimiliano hanno consumato!” annuncia D’Anelli, che poi racconta “Adua per 12 anni è sempre stata fidanzata… Questo rapporto d’amore è avvenuto in quel di Zagarolo. Da qui se evince che Massimiliano Morra non è gay ma un grandissimo latin lover.” Un’indiscrezione che riapre ancora una volta un caso che fa discutere ormai da intere settimane.

Massimiliano Morra “non è gay”: la testimonianza del farmacista

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra avrebbero avuto rapporti intimi, nonostante lei abbia invece fortemente negato in diretta. Eppure quella frase dell’attore “Tu sai bene che non sono gay” detta proprio ad Adua, aveva scatenato un po’ di sospetti sulla questione. È stato poi Fredella ad intervenire, dichiarando che il farmacista, presunto fidanzato segreto di Massimiliano Morra, ha totalmente smentito di aver avuto una storia con lui, dichiarando inoltre di non avere alcuna intenzione di apparire in Tv. Insomma, la vicenda continua ad alimentarsi di dettagli piuttosto piccanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA