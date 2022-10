Biagio D’Anelli affonda Pamela Prati/ “Caso Mark Caltagirone? Altro che verità. Ciò…”

Biagio D’Anelli smonta la verità di Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone

Pamela Prati, nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 2022, per la prima volta, ha raccontato la propria verità sul caso Mark Caltagirone. La showgirl, ripercorrendo le varie tappe della situazione vissuta, ha raccontato di aver conosciuto Mark Caltagirone in un ristorante dove era stata invitata dai suoi truffatori che cominciarono a parlarle di Caltagirone a cui piaceva molto. Inoltre, Pamela Prati ha raccontato così di aver scoperto che Caltagirone aveva adottato un bambino con un tumore alla gola. Cominciò così un gioco di corteggiamento fatto di telefonate e messaggi.

La Prati, inoltre, ha aggiunto che, in quel periodo, si sentiva sempre in colpa al punto che per un periodo decise di bloccarlo sui social. Poi subentrò anche Rebecca, l’annuncio del matrimonio, le interviste fino ad arrivare alla verità. “Ringrazio Dio tutti i giorni, io volevo togliermi la vita. Non ce la facevo più, hanno architettato tutto per distruggermi, mi hanno portato via dei soldi. Minacciavano la mia famiglia, mi dissero che aveva avuto un infarto e avevo io la colpa”.

L’opinione di Biagio D’Anelli su Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone

Sul proprio canale You Tube, dopo aver ascoltato la verità di Pamela Prati, Biagio D’Anelli ha smontato tutto sottolineando alcune incongruenze tra ciò che è stato raccontato dalla showgirl al Grande Fratello Vip 2022 e ciò che, invece, avvenne all’epoca dei fatti. In particolare, D’Anelli si chiede come mai si sia prestata a posare in abito da sposa per la copertina di uno dei giornali più venduti in Italia.

“Ma poi hai percepito denaro per andare nei programmi televisivi per andare a raccontare la tua storia e parlare del tuo amore. Hai percepito denaro per fare copertina di giornali in esclusiva per raccontare la sua storia. Cara Pamela non è quella la verità che hai raccontato”, le parole di D’Anelli.

