Biagio D’Anelli asfalta Barù Gaetani/ “Senza Jessica Selassiè, sarebbe uscito subito”

Grande fratello vip, Biagio D’Anelli torna a raccontarsi: spuntano dichiarazioni su Barù Gaetani e Jessica Selassié

Ha appassionato i telespettatori con il flirt avviato con Miriana Trevisan tra le mura del Grande fratello vip –poi finito quando all’uscita di scena dal reality l’ex Non è la Rai ha definito chiusa la loro conoscenza, dal momento che lei sentiva un certo distacco da parte dell’influencer- e in queste ore, Biagio D’Anelli torna a far parlare di sé. Il motivo? In occasione di un “Q&A” condiviso con il web tra le Instagram stories, Biagio D’Anelli torna a raccontarsi in toto, non risparmiando dichiarazioni sul Grande fratello vip 6 -che non rifarebbe se potesse tornare indietro nel tempo- e i suoi protagonisti, tra cui l’outsider Barù Gaetani e la vincitrice finale, Jessica Selassié.

Nel suo intervento social – in replica alle curiosità del popolo degli internauti- Biagio D’Anelli anzitutto assicura di essere nuovamente fidanzato e che -volendo- c’è una canzone che dedicherebbe alla fortunata compagna: Noi innamorati d’improvviso di Fred Bongusto. Gli ex coinquilini al Grande fratello vip 6 che sta ancora frequentando dopo il termine del reality? “Alex Belli e Soleil Sorge“, che Biagio D’Anelli definisce come Eva Kant e Diabolik.

Biagio torna in tv, dopo il Grande fratello vip?

Rispetto alla possibilità di prendere parte ad un nuovo programma tv, poi, l’influencer ed esperto di gossip dichiara che non prenderebbe parte a La pupa e il secchione (dove Soleil Sorge copre il ruolo di giudice), bensì opterebbe per un ruolo a L’isola dei famosi e per un solo motivo: “Smettere di fumare”. E cosa ne pensa della coppia mancata del Grande fratello vip 6, Barù Gaetani e Jessica Selassié? “Barù se non avesse avuto Jessica sarebbe uscito la sera stessa che ha varcato la porta rossa”, è la stoccata al veleno di Biagio D’Anelli. Se da una parte non stima lo chef dalle origini nobili, dall’altra Biagio D’Anelli spende parole di elogi per la princess etiope, definendola una ragazza dolcissima e “una fenice” che risorge dalle proprie ceneri. Tra i sogni custoditi nel cassetto, Biagio D’Anelli dichiara di avere “un programma tv musicale in un’altra rete”, che non sia quella del Grande fratello vip 6. Se farebbe l’opinionista al Grande fratello vip? La risposta è “sì, ma a patto che mi facciano parlare”. Se ha una preferenza tra le more o le bionde? Biagio D’Anelli, dopo il Grande fratello vip 6, conclude stupendo ancora una volta i fan: “Con il sale in zucca!”.

