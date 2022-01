Biagio D’Anelli, attacco a Miriana prima del GF Vip/ “Vai a cag*re, ringrazia Nicola”

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 3 gennaio 2022, Biagio D’Anelli ha fatto il suo ritorno nella Casa per avere un confronto con alcuni ex compagni che hanno duramente attaccato Miriana Trevisan. I due, infatti, hanno iniziato una storia nella Casa e sperano di poter continuare questo rapporto anche una volta finito il programma.

Eppure solo pochi mesi fa, quando non era ancora un concorrente del Grande Fratello Vip, Biagio lanciava dure accuse a Miriana e proprio per il suo comportamento con Nicola Pisu. “Miriana che spera nel biglietto di ritorno per Nicola… (ma vai a cag**e). Ringrazialo! Se non fosse stato per lui… I mikado hanno fatto più dinamiche di te nella casa”, scriveva in una story pubblicata su Instagram. Chiaramente parliamo del periodo in cui i due ancora non si conoscevano.

Biagio D’Anelli, da Miriana Trevisan alle accuse per gli ex coinquilini

Biagio D’Anelli, d’altronde, non ha peli sulla lingua quando si tratta di commentare i suoi ex compagni d’avventura. In un’intervista a CasaChi, rilasciata subito dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Biagio ammetteva di aver cambiato idea su qualcuno: “Piuttosto direi che ho cambiato idea su tutti. Nel male Manila, Giucas Casella, Carmen Russo, perché poi di loro ho rivisto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila per esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi però lei si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che la mia era tutta una strategia. Hanno detto che avevo pianificato di conquistare Miriana. La verità è che io di lei mi sono innamorato. Come possono queste persone avere la faccia di bronzo di offrirmi il caffè con il sorriso, però poi sparlano di me in camera? Io la notte al posto loro non dormirei”.

