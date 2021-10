Biagio D’Anelli contro Miriana Trevisan “Ha un fidanzato prima del GF VIP”/ “Perchè non dici la verità?”

Miriana Trevisan era fidanzata prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip? In molti in queste ore se lo stanno chiedendo. L’ex concorrente nonché esperto di gossip Biagio D’Anelli, infatti, secondo quanto riportato dal portale IsaeChia, ha pubblicato sul web alcune fotografie in cui la showgirl è abbracciata e bacia un uomo misterioso. Gli atteggiamenti intimi tra i due non sono passati inosservati all’opinionista televisivo, che le ha ricondivise.

Nelle ultime puntate del reality show in diverse occasioni il conduttore Alfonso Signorini ha domandato a Miriana Trevisan quale fosse la sua situazione sentimentale prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma la ex moglie di Pago ha negato di essere stata coinvolta in una relazione. Nel video di presentazione, inoltre, aveva precisato di avere avuto un flirt con qualcuno – magari proprio il misterioso uomo delle fotografie – ma di avere interrotto la storia proprio prima di varcare la porta rossa, dato che non si era sentita di continuare. Biagio D’Anelli, ad ogni modo, non sembrerebbe esserne convinto.

Miriana Trevisan fidanzata prima dell’ingresso al Gf Vip? Il flirt con Nicola Pisu

Un gran numero di telespettatori si è chiesto se Miriana Trevisan fosse fidanzata prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip perché la showgirl si è recentemente avvicinata a Nicola Pisu. Tra i due c’è persino stato un bacio passionale, immortalato dalle telecamere della casa. La storia, tuttavia, finora non è arrivata ad avere una quadra ben definita. Nelle prossime settimane vedremo cosa accadrà.

In molti, ad ogni modo, non sono granché convinti sul rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. La mamma di quest’ultimo, Patrizia Mirigliani, in particolare, si è detta contrariata a seguito del bacio, paragonando la showgirl all’ammaliatrice “Amalia”. Resta, inoltre, l’ombra dell’uomo misterioso con cui la concorrente potrebbe avere avuto una relazione prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

