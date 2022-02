Biagio D’Anelli/ Dalla reazione per l’offesa di Barù a Miriana alla voglia di un figlio

Biagio D’Anelli e le ultime sul rapporto con Miriana Trevisan

Biagio D’Anelli nei giorni scorsi ha sbottato via social per quanto sta capitando nella casa del Grande Fratello Vip. L’irrequieto Barù dopo aver visto Miriana Trevisan indossare un vestitino scollato le ha detto “Sei vestita da zoccol*“, scatenando la furente reazione dell’ex concorrente e attuale fidanzato della showgirl. Tuttavia sono in tanti fuori dalla casa di Cinecittà ad avere dubbi sulla coppia. Pesa il modo con cui Biagio D’Anelli ha chiuso la relazione con la sua ex compagna: entrato nel reality show da fidanzato, dopo pochi giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, ha deciso di troncare in tempo record con la fidanzata, buttandosi a capofitto tra le braccia di Miriana Trevisan. Tra i due è subito scatta la fiamma e a un certo punto lui si è lanciato chiedendo alla nuova partner pure un figlio. Diverso tempo fa la showgirl ha dichiarato: “Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che vuole un figlio”.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli ha avuto una relazione a distanza con una bellissima donna, Silvana Curcio. L’opinionista tv ha rivelato questo amore nel 2019 durante un’intervista concessa a Barbara D’Urso. In quell’occasione il talent scout aveva detto di non essere mai stato innamorato in vita sua come lo era di Silvana Curcio. Questa relazione è andata avanti nonostante il Covid e la distanza forzata tra i due. La donna infatti vive a Stoccarda in Germania dove fa l’imprenditrice. Nel 2004 lei ha partecipato a Miss Italia nel Mondo in rappresentanza della Germania. Biagio D’Anelli ha parlato anche dentro la casa del GF Vip della sua relazione. Durante una chiacchierata con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo ha affermato che la donna sarebbe stata addirittura disposta ad abbandonare tutto in Germania per ricongiungersi con lui.

