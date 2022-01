Biagio D’Anelli, dedica a Miriana “Un mese dal primo bacio”/ Lei: “L’ho sognato oggi”

È una dedica speciale quella che Biagio D’Anelli ha postato su Instagram poche ore fa. L’opinionista, che poche settimane fa ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 6, ha scritto un romantico pensiero per Miriana Trevisan. In attesa di poter rientrare nella Casa di Canale 5 per farle una sorpresa e finalmente riabbracciarla, Biagio ha ricordato che proprio oggi è passato esattamente un mese dal primo bacio che i due si sono dati sotto le telecamere del GF Vip.

Dopo quel bacio tante cose sono accadute e la loro è diventata una vera e propria storia d’amore, tanto che ora Biagio attende con ansia di poterla rivedere, così come Miriana. Fatto curioso che Biagio ha sottolineato con il suo romantico post è che Miriana, proprio questa notte, lo ha sognato.

Biagio D’Anelli, dalle accuse a Miriana Trevisan alla dedica d’amore

Biagio D’Anelli è stato anche oggi ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 e, parlando di Grande Fratello Vip e Miriana Trevisan, la conduttrice ha fatto notare che in realtà, prima di entrare nella Casa, lui aveva criticato duramente Miriana. Biagio ha confermato, spiegandone il motivo: “I miei attacchi a Miriana? Confermo quello che ho detto…Lo confermo Federica…I primi mesi nella casa facevano più dinamiche i Mikado di Miriana…Non prendeva mai posizione…” Poi però ha aggiunto: “Solo gli sciocchi non cambiano idea…Io comunque mi prendo le responsabilità di quanto detto…Lei ovviamente sa tutto…È stata la prima cosa che le ho detto…”

