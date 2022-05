Biagio D’Anelli, dedica d’amore a Silvana Curcio/ Il web attacca: “Sei un pagliaccio”

Biagio D’Anelli e Silvana Curcio sono tornati insieme: la dedica d’amore

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip sembrava stesse nascendo una bella storia d’amore tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Lui aveva addirittura chiuso con la sua ex Silvana Curcio per stare con lei, professandole amore in diretta televisiva. Eppure, una volta usciti dalla Casa, le cose sono finite molto male con tanto di sospetti e accuse reciproche.

A distanza di alcune settimane dalla fine di quella storia, Biagio D’Anelli si è riavvicinato alla sua ex Silvana e oggi i due si mostrano nuovamente insieme, innamorati. Tanto che lui, in un recente post pubblicato su Instagram, le dedica parole d’amore: “Vieni a veder l’anima con me stasera? Portati un vestito semplice, parole chiare, un po’ di sogni e una carezza leggera.” è la didascalia che accompagna una foto dei due.

Biagio D’Anelli e Silvana Curcio insieme: piovono critiche dal web

Il ritorno di Biagio D’Anelli con la sua ex Silvana Curcio a così poco tempo dalla rottura con Miriana Trevisan, per la quale aveva professato amore, ha sollevato sull’ex gieffino un bel po’ di sospetti. La foto con dedica romantica alla fidanzata ha infatti raccolto molte critiche. C’è chi gli scrive: “Pensavo che i pagliacci stessero al circo”; e chi ancora “Menomale che Miriana ha dimenticato il PIN quel benedetto giorno. L’hai sempre presa in giro e questa è la dimostrazione sei sempre stato con la tua ex ma che pensavi di fare soldi? Prendendo in giro mezzo Italia?” Molti, insomma, lo accusano di aver mentito a Miriana e di essere sempre rimasto legato alla sua ex. Per tanti che lo accusano c’è, tuttavia, anche chi si dice felice per questo ritorno di fiamma.

