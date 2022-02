Biagio D’Anelli “Delia vuole solo mettere zizzania con Soleil”/ “Alex ha sbagliato”

Ospite nel nuovo appuntamento di Mattino Cinque, Biagio D’Anelli analizza quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Biagio ammette di aver cambiato idea su Delia dopo quanto visto nella diretta di lunedì: “Io ho sempre difeso Delia ma ora difendo Soleil. Anche Alfonso Signorini si è infatti stupito nel vedere la nomination di Delia contro Soleil dopo una sviolinata pubblica che le ha fatto, dicendole ‘Sei una grande donna’. Poi la nomini perché vuoi sempre creare zizzania con Soleil, quindi da questo momento difendo Soleil e lo dico pubblicamente.” ha ammesso l’opinionista.

D’altra parte si è detto invece d’accordo con la decisione della Duran di rimanere nella Casa nonostante l’uscita di Alex: “Delia ha fatto benissimo a restare in Casa, anche perché il pubblico ha televotato ed è quindi scelta del pubblico che lei vada in finale.”

Biagio D’Anelli critica Alex Belli: “Con Soleil ha sbagliato”

Non si dice invece d’accordo con il comportamento avuto da Alex Belli prima della sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. In particolare, Biagio D’Anelli ha commentato negativamente il fatto che Alex non sia uscito direttamente dalla Casa e sia invece tornato in salotto per salutare tutti: “Alex ha sbagliato, prima di tutto perché Soleil non voleva vederlo, lui invece è entrato nuovamente, mancandole anche di rispetto. Lì ha sbagliato.” In merito allo scontro tra Katia Ricciarelli e Alex, invece, ha dichiarato: “Ci sono tantissime cose che non mi piacciono del carattere di Katia ma lunedì l’ho amata perché ha detto chiaramente quello che pensava di lui!”

