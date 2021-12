Biagio D’Anelli deve lasciare la sua Miriana?/ Rischio eliminazione, Manila nuova alleata?

Biagio D’Anelli e la vicinanza a Miriana Trevisan

Spesso i nuovi ingressi all’interno della casa del Grande Fratello Vip riescono a vivacizzare particolarmente le dinamiche del programma, alimentando momenti di grande interesse. Nel corso di questa edizione, tale ruolo è stato senza dubbio ricoperto da Biagio D’Anelli; quest’ultimo fin dal suo ingresso è riuscito a far parlare di sé, pur non trovando un grande appoggio da parte del pubblico da casa per il suo atteggiamento molto precipitoso. Molti infatti hanno storto il naso visto il suo attaccamento a Miriana Trevisan dopo poche ore all’interno della Casa. Dopo alcune settimane i due continuano ad essere vicini, nonostante lui avesse una situazione sentimentale all’esterno alla quale ha però deciso di mettere un punto.

Nella puntata di lunedì 20 dicembre Alfonso Signorini ha voluto chiedere un’opinione in merito proprio al diretto interessato, cercando di capire meglio quali fossero realmente le sue intenzione. D’Anelli è sembrato molto chiaro nelle sue esternazioni, affermando di trovarsi molto bene con la Trevisan e di provare un grande affetto, a prescindere dalla sua relazione all’esterno della Casa.

Il flirt con la showgirl è “fake”?

Nel momento della nomination Biagio D’Anelli ha scelto di fare il nome di Manila Nazzaro; la scelta è stata motivata con la scarsa energia dimostrata dalla showgirl negli ultimi giorni, motivo di dispiacere per l’amico. Per sua sfortuna però, l’esito delle votazioni lo ha visto tra i 3 più nominati della casa, con la possibilità concreta che possa dover interrompere il suo percorso all’interno del reality.

Nelle ore successive alla diretta l’uomo si è reso protagonista di una forte discussione proprio con Miriana Trevisan. Il passaggio dell’ennesimo aereo con un messaggio romantico per la donna non è andato giù a D’Anelli, che ha deciso così di allontanarsi momentaneamente dalla showgirl nonostante quest’ultima abbia provato in ogni modo a discolparsi. Il giudizio del web sull’opinionista sembra essere attualmente non tanto positivo; molti non vedono di buon occhio il suo atteggiamento, considerato quasi costruito e poco veritiero. Nella prossima puntata molti attendono novità sulla relazione con Miriana abbastanza ambigua e definita “fake”, oltre al verdetto che potrebbe decretarne l’eliminazione.

Lui rischia l’eliminazione ma in Casa ottiene consensi

Il timore di doversi salutare nelle prossime ore ha spinto Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan ad avvicinarsi sempre di più. Tra i due è scattato il bacio sotto lo sguardo dei loro inquilini e la stessa Miriana si è detta felice di stare vivendo questo momento di grande intimità e di essersi finalmente lasciata andare nei suoi confronti. Dopo le varie discussioni, quindi, tra i due sembra essere giunto il sereno. Merito dell’importante presa di posizione dell’uomo che ha compreso di dover chiudere, seppur a distanza, la sua relazione fuori dalla Casa, prima di potersi lasciare andare con Miriana.

Anche questo suo atteggiamento ha portato a conquistare maggiori consensi almeno all’interno del loft di Cinecittà. Se, infatti, in precedenza non aveva convinto a pieno Manila Nazzaro, adesso anche l’ex Miss Italia sembra aver cambiato idea sul suo conto. E’ stata la stessa Vippona a confidarlo a Miriana alla quale ha detto nelle passate ore: “Sono contenta, siete bellissimi insieme”. Dopo la presa di posizione di Biagio, infatti, avrebbe iniziato a vedere la situazione sotto un punto di vista differente.



