Biagio D’Anelli difende Miriana: “Soleil l’ha infangata come donna”/ “Da punire”

Biagio D’Anelli difende Miriana Trevisan e tuona contro Soleil Sorge. Lo fa in diretta a Pomeriggio 5 di oggi, commentando quanto accaduto nella diretta del Grande Fratello Vip del 4 marzo. Chi ha seguito il reality sa che la serata è stata caratterizzata da un’accesa lite tra Miriana e Soleil, durante la quale quest’ultima ha accusato la Trevisan di essere una “vipera, volgare e frustrata”.

Parole forti che, nel salotto di Barbara D’Urso, vengono riproposte con un filmato, poi commentato proprio da Biagio. L’ex gieffino si schiera ovviamente dalla parte della sua compagna, motivando perché lei, a differenza di Soleil, non ha sbagliato nei suoi giudizi.

Biagio D’Anelli difende Miriana e attacca Soleil: “È da punire”

“Sia Miriana parla di Soleil alle spalle e anche Sole fa lo stesso con lei. – ha esordito Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5, spiegando che – C’è però una differenza importante: Miriana ne parla dando delle opinioni inerenti a quello che accade nella Casa, cioè le amicizie, gli amori, i flirt; Sole, invece, parla proprio a livello estetico, di carattere, va ad infangare una donna.” D’altronde ricorda che “Ci sono video palesi sul web dove con altre persone in confessionale: hanno attaccato le extension di Miriana che avrebbero fatto altre cose, hanno attaccato la sua dignità.”

Biagio, dunque, conclude, condannando la Sorge: “Un conto è parlare delle dinamiche della Casa e ci sta, perché è un gioco, un conto invece è attaccare la donna. Quindi in questo caso è da punire Soleil. Poi non c’è un video in cui Miriana attacca verbalmente, offendendo Soleil.”

