Biagio D’Anelli dopo il GF Vip “La mia ex Silvana mi ha scritto”/ “Andrò da lei per…”

Arrivano i primi aggiornamenti su Biagio D’Anelli dopo la sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ospite a Pomeriggio 5 News, in collegamento da casa sua, Biagio lancia subito uno scoop: ha sentito la sua sua ex Silvana Curcio. “La fidanzata c’è, c’era. – ha esordito, spiegando dunque che – L’ho lasciata in diretta perché, a differenza di altri, non ho voluto aspettare tappeto rosso e confronti… Essendo stato vero, essendo una persona impulsiva e avendo Miriana vicino che mi è piaciuta, non subito ma giorno dopo giorno, dovevo baciarla, io mi sentivo questo. Non ho aspettato.”

L’ex gieffino spiega dunque di essere sì legato a Miriana Trevisan ora, ma di dovere anche dei chiarimenti alla sua ex. “Adesso la prima cosa che farò è sicuramente aspettare Miriana, però devo anche rispettare la mia ex ragazza, e quindi sto pensando di non confrontarmi telefonicamente ma personalmente con lei.”

In studio Roberto Alessi, il direttore di Novella2000, gli fa però sapere che “Silvana ti ha mollato prima che tu uscissi dalla Casa.” Biagio svela allora un altro retroscena inedito: “Invece questa mattina lei mi ha scritto e ha detto che voleva un confronto con me, quindi lo farò.” Alessi replica a tono: “Mi sembra invece che Silvana abbia girato pagina anche abbastanza in fretta”, “Io credo di no”, chiude Biagio, che poi sottolinea le grosse differenze tra se stesso e l’altro flirt di Miriana al Grande Fratello Vip. “Io e Nicola Pisu siamo due persone diverse, lui ha avuto un percorso e io un altro. Con lui è stata molto tirata e ha rappresentato un tipo di storia, con me invece è stata molto più aperta.”, chiude Biagio D’Anelli.

