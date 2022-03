Biagio D’Anelli e l’ex fidanzata Silvana Curcio stanno insieme?/ “Si sentono ancora…”

L’ex gieffino ed opinionista Biagio D’Anelli è attualmente fidanzato? E soprattutto, con chi? Un piccolo giallo sembra interessare in queste settimane l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il quale credeva di poter costruire qualcosa di importante con Miriana Trevisan, conosciuta proprio nella spiatissima Casa e per la quale aveva praticamente lasciato l’allora attuale fidanzata, Silvana Curcio. Era stato proprio D’Anelli, una volta uscito dal reality, a svelare a Casa Chi: “A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando”.

Tuttavia i due non si sarebbero incontrati, anche se a pensarla diversamente, insinuando il dubbio sul fatto che possano addirittura stare ancora insieme, ci ha pensato nelle passate settimane Emanuela Tittocchia, ex di Biagio. Tra le pagine del settimanale Vero, infatti, l’opinionista ed attrice torinese ha svelato di credere che l’uomo sia ancora in contatto con la sua ex compagna che attualmente vive in Germania.

Biagio D’Anelli e l’ex fidanzata Silvana Curcio stanno ancora insieme? I dubbi

Emanuela Tittocchia ha sempre messo in dubbio i reali sentimenti di Biagio D’Anelli per Miriana Trevisan – che al momento avrebbe preso le distanze dall’uomo – tanto da ritenere che l’ex Vippone si sia avvicinato alla showgirl solo per ottenere una maggiore visibilità e far parlare di sé. Quindi ha svelato quali sarebbero anche le sue sensazioni sulla reale vita sentimentale di D’Anelli: “Penso che non abbia lasciato la sua compagna, Silvana Curcio”, ha ammesso.

A detta dell’opinionista 51enne, Biagio si sarebbe persino recato in Germania di recente per parlare con i genitori della sua ex fidanzata, ma perché? La Tittocchia ha aggiunto: “Si sentono ancora…”. Rivelazioni, queste, che hanno aperto ad una piccola polemica e che, forse, potrebbero aver contribuito, una volta uscita dalla spiatissima Casa, a far riflettere Miriana sulla sua possibile storia con Biagio, al punto da decidere di rifilargli per il momento un due di picche.



