Biagio D’Anelli e Miriana, pomiciata sul vetro al GF Vip/ Appello per la quarantena

Biagio D’Anelli torna nella Casa del Grande Fratello Vip per incontrare la sua Miriana Trevisan. Non c’è stata però ancora la quarantena, quindi l’incontro avviene attraverso il vetro con la possibilità di abbracciarsi attraverso le ‘braccia di plastica’ apposite. Biagio, felicissimo di rivederla, la abbraccia e le ricorda che fuori la attende con ansia: “La mia parola le tengo fede perché, veramente, ho provato delle cose pazzesche. Trenta giorni sembrano pochi fuori ma qui, noi lo sappiamo, sembra un’eternità. Se due persone si ascoltano, si raccontano… Non perdere tempo in discussioni inutili, hai un’ottima storia da raccontare, ricordati che è un gioco, divertiti e sorridi sempre che sei pazzesca. Sono disposto a fare 800 quarantene solo per sentire il tuo respiro.”, le dice. I due, poi, si lasciano andare ad un lungo bacio che avviene, chiaramente, attraverso il vetro. “È stata bella la pomiciata sul vetro?” chiede allora un divertito Alfonso Signorini, Miriana conferma “Sì, bellissima!”

Miriana Trevisan/ Le spalle coperte da Biagio D'Anelli e Pago e l'alleanza con Manuel

LEGGI ANCHE:

Biagio D'Anelli in quarantena per Miriana Trevisan?/ "No, attendo l'ok del GF Vip"Biagio D'Anelli difende Miriana/ "Basciano ha un figlio ma è un latin lover, lei..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA