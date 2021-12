Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan avvinghiati nel letto/ Video, baci e coccole

Non decolla il rapporto fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli nella casa del Gf Vip 2021. I due hanno feeling, è evidente, e spesso e volentieri sono stati visti in atteggiamenti intimi come ad esempio quanto accaduto poche ore fa. Così come mostrato durante la diretta dalla casa più spiata d’Italia, il gossipparo e la showgirl sono finiti abbracciati sul letto, completamente avvinghiati a farsi le coccole. Come detto sopra, però, il tutto non è ancora sbocciato, e bisognerà capire da cosa deriva questo freno a mano.

Biagio D'Anelli, lite con Miriana per Soleil/ "É libera. Io sono fidanzato, ma tu..."

Probabilmente Biagio D’Anelli non vuole ripetere lo stesso errore commesso da Nicola Pisu, che ha tentato in tutti i modi di approcciare Miriana Trevisan nella casa, ma forse in maniera troppo fisica e pressante, finendo poi per ottenere dalla partner l’effetto contrario, quella di allontanarsi e di rompere definitivamente. Biagio vorrà quindi evitare il ripetersi di tale situazione e al momento sta utilizzando un approccio soft che sembra funzionare, anche perchè Miriana Trevisan appare molto serena e felice nella casa romana. Tra l’altro nelle scorse proprio lo stesso concorrente ha fatto sapere di non volere baciare Miriana per non mancarle di rispetto, un atteggiamento assolutamente condivisibile.

MATILDE RICORDA, IL COLLEGIO 6/ Preside stupito "Sei la mia soddisfazione quest'anno"

BIAGIO D’ANELLI E MIRIANA TREVISAN: SCOPPIERA’ L’AMORE?

Tutto potrebbe comunque ancora succedere anche perchè, alla fine del reality show dei record mancano ancora tre mesi, di conseguenza Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan potranno ancora fare in tempo ad avvicinarsi, allontanarsi, innamorarsi e lasciarsi.

La casa del Gf Vip, soprattutto in questa edizione, ci ha dimostrato che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, vedi l’amicizia “artistica” fra Soleil Sorge e Alex Belli, definitivamente naufragata dopo l’uscita di scena dell’attore, ma anche il clamoroso riavvicinamento fra Manuel Bortuzzo e Lulù, dopo una serie di forti turbolenze iniziali, e anche i già sopra citati Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Come dimenticarsi infine di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, che dopo un lungo tira e molla si sono avvicinati moltissimo. Clicca qui per il video di Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan

Miriana Trevisan Vs Soleil "Alex Belli influenzato da lei"/ Gianmaria "Sto con lui!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA