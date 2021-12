Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan “Baci sotto le coperte”/ “In alcuni momenti…”

Cresce il feeling tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. La conferma arriva dallo stesso concorrente, che si è lasciato scappare qualcosa di troppo durante la diretta di ieri. Tutto è successo quando il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto alla showgirl se avesse indovinato la data finale del reality grazie a qualche informazione dell’amico. Lei è rimasta vaga: “Può darsi, parliamo molto sotto le coperte”. Biagio D’Anelli ha subito negato ed è a questo punto che ha ritirato in ballo le coperte: “Mai, non è mai successo. Io sono un giocatore corretto, non gliel’ho mai detto. Sotto le coperte abbiamo fatto altro”.

Miriana Trevisan "sensitiva"/ Svela data finale, Signorini incredulo: come ha fatto?

Cosa è successo tra i due sotto le coperte? Se lo sono chiesti in molti, alla luce del fatto che subito dopo l’ingresso di Biagio D’Anelli si è creato un bel feeling con Miriana Trevisan e degli strani movimenti. “Abbiamo parlato della vita di Miriana”, ha provato a spiegare lui. Ma questa versione non ha subito convinto, infatti poi Biagio ha ammesso: “Ci sono stati dei baci, le ho dato un bacio sul collo e sulla guancia”.

Miriana Trevisan/ "Soleil Sorge? Le viene fatto passare tutto. È feroce" (GF Vip)

Biagio D’Anelli “Ci sono dei momenti con Miriana Trevisan…”

La vicinanza tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan comunque non è passata inosservata nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Non a caso Manila Nazzaro, in un momento di confidenze con la showgirl, le ha fatto sapere di aver parlato con l’opinionista per sapere come stanno le cose. Biagio avrebbe ammesso di essere attratto da Miriana e le avrebbe detto: “Ci sono dei momenti in cui Miriana la bacerei e non mi staccherei un attimo e altri, invece, in cui non la capisco e scappo”.

Biagio D’Anelli, infatti, è fidanzato con Silvana Curcio, con cui ha una storia resa pubblica nel 2019 dallo stesso personaggio televisivo nel salotto di Pomeriggio 5, in cui svela di essersi innamorato per la prima volta. A tal proposito, Biagio D’Anelli avrebbe anche confidato di voler tenere la situazione con Miriana Trevisan sotto controllo per non avere problemi, ma se non dovesse riuscire a trattenersi, allora sarebbe pronto a prendersi le sue responsabilità e interrompere la relazione con la sua attuale fidanzata. Come andrà a finire tra i due? Soprattutto sotto le coperte, si chiedono i fan dei due concorrenti.

Miriana Trevisan si dichiara a Biagio D’Anelli "Ti amo, ma tu..."/ Lui è fidanzato?

© RIPRODUZIONE RISERVATA