Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, perchè si sono lasciati?/ Da fidanzati a nemici

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan dal giurarsi amore eterno all’ignorarsi

La Casa del “Grande Fratello Vip” in quest’ultima edizione è stata teatro di diverse storie d’amore, non tutte andate a buon fine. È il caso di Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, che sembravano intenzionati a costruire qualcosa di duraturo una volta conclusa questa esperienza e, invece, dopo che l’ex velina è stata eliminata non si sono praticamente quasi rivolti la parola. Non solo, ognuno ha dato versioni divergenti sulla loro situazione e non hanno mancato di recriminare l’uno contro l’altra.

Emblematico quanto accaduto in studio, dove lui ha definito lei una falsa, sottolineando la sua scarsa intenzione di conoscersi al di fuori delle telecamere. Lei addirittura gli avrebbe detto di chiedere il suo numero alla sua agente.

Com’è andata a finire tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan? Scambio di accuse reciproche

La prima a prendere la parola sulla loro situazione è stata Miriana, ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, trasmissione che era però stata registrata prima dell’incontro in studio con Biagio. Lei ha sottolineato di non essersi sentita adeguatamente compresa dall’uomo visto che era più normale per lei dedicare attenzione dopo mesi al figlio e alla sua famiglia. “Ho una responsabilità troppo grande verso mio figlio, non posso accettare che un uomo non sia comprensivo” – sono state le parole della “gieffina”.

Non è tardata ad arrivare la replica di D’Anelli, convinto che lei abbia dato una versione dei fatti diversa dalla realtà: “Hai registrato giovedì mattina – ha scritto in una Instagram Story -. Mi lasci senza dirmelo. E la sera al Gf dici che provi un sentimento. I soldi del Monopoli sono più veri. Schifo”. Pareri decisamente opposti, che escludono ogni possibilità in merito a una possibile riconciliazione e che dimostrano come quanto nato tra loro fosse evidentemente solo un fuoco di paglia.

