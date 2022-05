Biagio D’Anelli e Silvana Curcio sono tornati insieme?/ Una foto e un bacio…

Biagio D’Anelli torna con l’ex fidanzata Silva Curcio?

Novità nella vita sentimentale di Biagio D’Anelli? Nella casa del Grande Fratello Vip 6, l’opinionista aveva instaurato un rapporto speciale con Miriana Trevisan per la quale aveva deciso di chiudere la storia con Silvana Curcio, la fidanzata storica con cui ha anche vissuto una storia a distanza perchè lei, per lavoro, viva in Germania. Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Biagio aveva lasciato in diretta Silvana decidendo di vivere il feeling con Miriana Trevisan. Conclusa l’avventura al Grande Fratello Vip, tuttavia, la storia nata nella casa, è finita per scelta di Miriana.

Dopo aver commentato la decisione della Trevisan, D’Anelli ha scelto di non parlare più della sua vita sentimentale. Tuttavia, nelle scorse settimane, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Biagio aveva confessato di non essere single non aggiungendo ulteriori dettagli. Oggi, però, con una foto pubblicata su Instagram, D’Anelli avrebbe confermato alcune voci che circolano sul suo privato.

Biagio D’Anelli e la foto con bacio su Instagram

Nelle scorse settimane, alcune voci davano Biagio D’Anelli nuovamente vicino all’ex fidanzata Silvana Curcio. Oggi, quelle voci sono state alimentate dallo stesso Biagio che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto che vedete in alto. Non si sa effettivamente chi sia la ragazza perchè l’opinionista non tagga nessun profilo, ma i colori scuri, pare, ricordino proprio Silvana Curcio che si è sempre tenuta a debita distanza dai vari salotti televisivi evitando anche di partecipare ad eventuali confronti con Biagio al Grande Fratello Vip.

Biagio, nella foto, appare sereno e accenna un sorriso. Nessun commento, però, da parte dei fan per scelta di D’Anelli che ha chiuso commenti, probabilmente, per evitare domande. La ragazza in questione, dunque, sarà davvero l’ex Silvana?













