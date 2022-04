Biagio D’Anelli, frecciatina a Signorini?/ “Barbara D’Urso fa i caz*iatoni, altri…”

Biagio D’Anelli, al termine della quinta puntata de La pupa e il secchione show 2022 che ha decretato la squalifica di Paola Caruso, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, elogia Barbara D’Urso che ha deciso, insieme ai suoi autori, di adottare un provvedimento disciplinare e lancia una frecciatina ad altri conduttori. Senza indicare l’identità degli altri conduttori, le parole di Biagio D’Anelli, secondo il popolo del web, rappresenterebbero una frecciatina ad Alfonso Signorini per i mancati provvedimenti non adottati nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 nonostante le richieste del pubblico.

“Io adoro Barbara d’Urso anche nelle vesti di Barbie Ka**iatone. Perché questo è quello che ci vuole quando ci sono concorrenti che fanno come gli pare nei programmi. A differenza di altri conduttori che fanno gli indifferenti in certe situazioni. Che dire, a buon intenditor…”, ha scritto l’opinionista.

Biagio D’Anelli contro il Grande Fratello Vip e Signorini?

Biagio D’Anelli è stato sicuramente un protagonista indiscusso del Grande Fratello vip nonostante sia entrato in corsa. Il suo rapporto con Miriana Trevisan, oggi finito, ha regalato tante dinamiche e più volte ha sottolineato l’esagerazione di alcuni atteggiamenti da parte di qualche concorrente. Di fronte alla mano dura utilizzata da Barbara D’Urso a La pupa e il secchione show 2022 si è lasciato andare ad un commento che arriva dopo una precedente dichiarazione.

Rispondendo alle domande dei fan, Biagio aveva dichiarato di non voler ripetere l’esperienza nella casa di Cinecittà lanciando anche una frecciatina a Barù. “Barù se non avesse avuto Jessica sarebbe uscito la sera stessa che ha varcato la porta rossa. Se rifarei il GF Vip? No! Se farei l’opinionista al GF Vip? Sì, ma a patto che mi facciano parlare. Io a L’Isola dei Famosi Sì ci andrei, anche per smettere di fumare. […] Comunque no, non sono più single“.

In che senso Biagio d'anelli contro alfonso signorini? (Dalla storia così appare, secondo me e correggetemi se sbaglio) voglio i risvolti. #lapupaeilsecchioneshow #isola













