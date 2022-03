Biagio D’Anelli già dimentica Miriana Trevisan? “C’è bacio sul collo”/ “In discoteca circondato da ragazze”

Sembra ormai definitivamente chiusa la storia d’amore fra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. I due si sono amati dentro la casa del Gf Vip 2021, ma una volta eliminata l’ex Velina ha deciso di chiudere, con annesso ovviamente dispiacere del partner. Oggi il programma di Canale 5, Mattino 5, ha mandato in onda un video inedito in cui si vede proprio Biagio D’Anelli, che fa anche il deejay, mentre si diverte in una discoteca di Milano. Il filmato è stato inviato a Federica Panicucci dal noto paparazzo Andrea Franco Alaimo: “Un video esplicativo che riguarda Biagio D’Anelli – anticipa la conduttrice dello show del quinto canale – riguarda la vita post Gf Viip e post relazione con Miriana”.

Miriana molla Biagio, L'ex marito Pago 'esulta'? "Orgoglioso di te"/ "Grazie, per quello che sei"

Poi Andrea Alajmo ha precisato: “Il video è di sabato sera, durante una serata lavorativa di Biagio, stava suonando in una discoteca di Milano. Delle persone presenti mi hanno raccontato che c’era questa ragazza che pare abbia litigato con il suo ragazzo e sia salita in console con Biagio. Bisogna precisare che non è stata l’unica ragazza che si è avvicinata a lui quella sera, lui comunque si è divertito. Bisogna comunque ammettere – ha aggiunto e concluso – che è andato avanti fino alla mattina e poi ha lasciato il locale assieme al suo amico”.

Giacomo Urtis, nuovo attacco a Miriana Trevisan/ "Ha cambiato versione 100 volte"

BIAGIO D’ANELLI, VIDEO IN DISCOTECA: “MA E’ SINGLE RAGAZZI, CHE DEVE FARE?”

La Panicucci ha poi precisato: “Biagio non mi risulta comunque essere fidanzato con Miriana, può fare ciò che vuole” e Patrizia Groppelli, in studio, ha aggiunto: “Biagio le sta prendendo come un tamburo da tutti, dovrebbe sparire e mettere un basta a questa faccenda, non è possibile uscire così come una zampogna, ogni due minuti succede qualcosa. mamma mia che disagio”.

Raffaello Tonon ha invece preso le difese di Biagio D’Anelli: “Lui stava pensando di portare a casa i soldi per cui è stato pagato per mettere musica, naturalmente più dinamiche crea più serate fa”, ma la Groppelli non ci sta: “Ma dura come un gatto in tangenziale se continua così, lui dovrebbe comunque avere certi modi…”. Poi Federica Panicucci ha svelato: “Mi sono arrivate anche fotografie, niente di troppo compromettente, comunque un bacio sul collo c’era… Diamo sempre il beneficio del dubbio, magari stava solo dicendo qualcosa all’orecchio”, ma Franco Alajmo ha chiosato: “E’ single Biagio D’Anelli, che deve fare ragazzi? Non è che si deve chiudere in casa”.

Biagio D’Anelli attacca Miriana Trevisan “Schifo!”/ “Lasciato senza dirmelo ma…”

Biagio D’Anelli alla consolle tra musica e balli, si è già consolato dopo Miriana?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/z6IahAp2VJ — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA