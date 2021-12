Biagio D’Anelli/ “Gianmaria vai da Sophie e sii te stesso. Sophie non ti accetta, c’hai provato”

Biagio D’Anelli si sta ritagliando un ruolo importante al Grande Fratello VIP. Da quando è entrato nella casa più spiata di Italia, il famoso opinionista si è intrattenuto con i personaggi più in evidenza di questa edizione, dispensando consigli e i suoi punti di vista. Nelle scorse ore il concorrente gieffino ha scambiato quattro chiacchiere con Sophie Codegoni per parlare della sua “relazione” altalenante con Gianmaria Antinolfi. “Lui ha iniziato a capire che deve essere se stesso”, le parole di Biagio D’Anelli sul cambiamento di Gianmaria. Secondo l’opinionista, il ragazzo sta tentando di compiere un percorso di crescita importante in questa sua avventura al Grande Fratello VIP e ha ottenuto tutta la sua approvazione.

Biagio D’Anelli vede Sophie Codegoni molto più serena

Biagio D’Anelli promuove il percorso di miglioramento intrapreso da Gianmaria, ma ha riservato parole al miele anche per Sophie Codegoni. Il gieffino vede la giovane modella molto più serena rispetto alle scorse settimane e questo – a suo dire – non può che giovarle nella vita dentro la casa. L’opinionista le ha confidato di aver affrontato questo tema anche con l’imprenditore e ammette di avergli dato due dritte per quanto concerne il suo rapporto con lei e la sua avventura dentro la casa: “Vai da Sophie e sii te stesso. Sophie non ti accetta, c’hai provato, ma almeno sei stato Gianmaria”. La chiacchierata tra Sophie e Biagio D’Anelli, poi, si è interrotta per una chiamata in confessionale.

