Biagio D’Anelli ha una nuova fidanzata?/ Voci: “Sta ancora con l’ex Silvana Curcio”

Biagio D’Anelli ha una nuova fidanzata? Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip e la frequentazione nella Casa con l’ex volto di “Non è la Rai” Miriana Trevisan, l’opinionista è tornato al centro del gossip e delle cronache rosa per una storia condivisa su Instagram dopo una serata trascorsa nelle vesti di dj a Francoforte. Nella città tedesca, infatti, risiede in pianta stabile Silvana Curcio, storica ex dell’uomo, che ha lasciato in diretta televisiva in occasione della sua permanenza al GF Vip.

Nell’immagine postata, si vede Biagio D’anelli disteso su un letto matrimoniale, in quella che sembra essere una camera d’albergo, con la mano di una donna dallo smalto rosso fuoco in bella vista sulle unghie in una zona erogena del corpo dell’ormai ex gieffino, tra l’area addominale e quella inguinale… Secondo i rumors del gossip, sarebbe elevata la percentuale di probabilità che D’Anelli sia protagonista di un ritorno di fiamma con Silvana Curcio, ex Miss Germania.

BIAGIO D’ANELLI, RITORNO DI FIAMMA CON L’EX FIDANZATA SILVANA CURCIO?

Non si hanno al momento conferme sul possibile riavvicinamento tra Biagio D’Anelli e l’ex fidanzata Silvana Curcio, ma la località tedesca nella quale si trovava l’ex concorrente del Grande Fratello Vip coincide come detto con quella in cui risiede la giovane e, inoltre, era stato proprio D’Anelli, una volta uscito dal reality, a svelare a Casa Chi che “A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando”.

Peraltro, sulle colonne di “Vero”, l’opinionista Emanuela Tittocchia aveva esposto il suo pensiero, dicendo che riteneva improbabile che Biagio D’Anelli avesse realmente lasciato Silvana Curcio, aggiungendo che sarebbe stato ancora in contatto con lei. Ora, l’istantanea incriminata, che potrebbe dare ragione all’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”. Vedremo se, in occasione della sua ospitata a “Verissimo“, nello studio televisivo di Silvia Toffanin, il giovane farà ulteriore chiarezza sui suoi sentimenti.

