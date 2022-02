Biagio D’Anelli “Ho avuto una storia con Vera Miales”/ Urtis “Sta solo con le famose”

Non mancano i gossip nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Occhi puntati sul Grande Fratello Vip e su quanto accaduto nel corso della diretta del 17 febbraio che ha visto Alex Belli e Delia Duran ancora protagonisti. In studio c’è Stella, la stylist di Belli, che sembra avere qualcosa in comune con Biagio D’Anelli: Amedeo Goria. Proprio nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, Goria ha svelato di avere un rapporto speciale con Stella, un’attrazione reciproca. Nella puntata di oggi viene tirato in ballo a questo nuovo triangolo anche Biagio quando il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi lancia lo scoop: “Anche Biagio fa parte di questa ‘troppia’ perché ha avuto una storia con Vera Miales!”

Vera è la fidanzata di Amedeo Goria, che il pubblico del Grande Fratello Vip ha visto più volte entrare nella Casa per un confronto con il giornalista. Uno scoop quello di Alessi che viene poi confermato da Biagio. Una storia però oggi definitivamente chiusa, visto che ha occhi solo per Miriana Trevisan. In studio c’è però chi lo punzecchia con una frase che un po’ lo infastidisce: si tratta di Giacomo Urtis, che gli dice gli dice “Sta solo con le famose!”

