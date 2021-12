Biagio D’Anelli lasciato dalla fidanzata Silvana Curcio?/ Con Miriana Trevissan baci…

Biagio D’Anelli, sin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello vip 2021, si è avvicinato a Miriana Trevisan con cui divide anche il letto. Giorno dopo giorno, il rapporto tra l’opinionista e l’ex ragazza di Non è la Rai è diventato sempre più intenso. Tra abbracci, coccole sotto le coperte e sguardi complici, ci sono stati anche dei baci a stampo. L’attrazione tra Biagio e Miriana è evidente al punto che lo stesso D’Anelli ha ammesso che si sta trattenendo dal baciarla davvero. Un rapporto che, tuttavia, non piace totalmente ad alcune donne della casa. In particolare, Manila Nazzaro non ha molta fiducia nei confronti di Biagio a causa del suo interesse immediato per Miriana a cui si aggiunge la presenza di una fidanzata a casa.

Silvana Curcio, fidanzata Biagio D'Anelli/ Mollata in diretta al Grande Fratello Vip?

Biagio, infatti, è fidanzato con Silvana Curcio che vive e lavora in Germania. L’opinionista ha parlato di una situazione particolare a causa del rapporto a distanza che vive. D’Anelli, infatti, ha dichiarato di non vederla da tempo per i rispettivi impegni professionali. Da quando Biagio è entrato nella casa, la fidanzata è sempre rimasta in disparte. Ora, però, stando a quello che riferisce Novella 2000, avrebbe deciso di agire.

Miriana Trevisan a Biagio “non sono una mezza donna”/ Poi il “bacio cinematografico”

Biagio D’Anelli single per il flirt con Miriana Trevisan? Il gesto della fidanzata Silvana Curcio

Secondo quanto scrive Novella 2000, Silvana Curcio, dopo aver visto il flirt tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, avrebbe deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore. “Secondo quanto apprende Novella 2000, infatti, Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli, concorrente del GFVip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan”, fa sapere il magazine diretto da Roberto Alessi.

Per il momento, le voci sulla decisione della fidanzata di Biagio D’Anelli di chiudere la storia non sono state ancora confermate. L’argomento sarà affrontato da Alfonso Signorini nel corso della puntata del 27 dicembre? Ricordiamo che il flirt tra Miriana e Biagio potrebbe concludersi lunedì 27 dicembre quando ci sarà una nuova eliminazione. A rischio, infatti, oltre a Valeria Marini e Giacomo Urtis, ci sono proprio Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan bacia Biagio D'Anelli al GF Vip 2021/ "Domani un succhiotto qui…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA