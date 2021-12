Biagio D’Anelli, lite con Miriana per Soleil/ “É libera. Io sono fidanzato, ma tu…”

Prime incomprensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. La showgirl e l’opinionista, oltre a dormire nello stesso letto, hanno immadiatamente instaurato un rapporto speciale. Tra i due non mancano i momenti di tenerezza fatti di baci, abbracci e coccole. Tuttavia, nelle scorse ore, uno scambio di opinioni sul rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli ha portato i due a discutere. Miriana è convinta che anche Soleil abbia le sue colpe spiegando che avrebbe dovuto fare un passo indietro di fronte ad un uomo sposato. Biagio, però, non è dello stesso parere. “Tu condanni in base a quello che vedi e non a quello che c’è stato”, commenta Miriana che non riesce a capire il punto di vista dell’opinionista.

Biagio, così, prova a spiegare il tutto prendendo d’esempio il loro rapporto. D’Anelli fa notare a Miriana come, anche lei, esattamente come accaduto a Soleil, ci rimarrebbe male se dopo tre mesi di baci e abbracci, lui dovesse chiudere improvissamente il rapporto tornando dalla propria fidanzata. Miriana, però, non ne è ancora convinta.

Biagio D’Anelli difende Soleil Sorge e stuzzica Miriana Trevisan

Miriana Trevisan prova a far cambiare idea a Biagio D’Anelli sostenendo che, avendo vissuto in casa con Alex e soleil per tre mesi, è convinta che le colpe siano di entrambi. “È indifendibile quanto accaduto ieri. Per me la responsabilità è di tutti e due” aggiunge, ribadendo che l’influencer non si sarebbe mai dovusa avvicinare ad un uomo sposato. Biagio, così, coglie l’occasione per stuzzicarla. “Lei è libera, può fare quello che vuole”, puntualizza l’opinionista che, poi, aggiunge – “Anch’io sono fidanzato e tu mi abbracci sempre, quindi? Bisogna portare l’anello al dito per portare rispetto?“, chiede provocando la showgirl.

“Bisogna rispettare sempre le persone”, conclude Miriana che, visibilmente stizzita, lascia Biagio in magazzino provando a sbollire il nervosismo del momento. Tra i due, dunque, tornerà il sereno?



