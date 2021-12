Biagio D’Anelli litiga con Miriana per difendere Soleil/ “Non diciamo cagat*, attratta da Alex come me da te”

Tornano a litigare Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip. L’argomento al centro della discussione è ancora una volta Soleil Sorge e il suo rapporto con Alex Belli. Miriana, che non è in buoni rapporti con Soleil, prende le difese di Alex e dichiara: “È stata una cosa di entrambi, non c’è una vittima”. Biagio però non è dello stesso parere: “Ma cosa doveva fare lei?” “Allontanarlo!” replica la Trevisan, ma ancora una volta Biagio non è d’accordo.

“Ma se c’è attrazione con una persona e te la ritrovi sempre davanti ma come fai? Anche io non vorrei abbracciarti ma poi cedo e ti abbraccio! Ma che dici Mirià!” accusa, lasciandola poi da sola sul divano su cui stavano discutendo.

La discussione su Soleil Sorge tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli vive però altre fasi. I due hanno opinioni del tutto contrastanti, tanto che la Trevisan dichiara: “Comunque ha giocato anche lei, non ti preoccupare. Tu stai vedendo un’innocenza dove non c’è. (…) E l’abbiamo visto tutti. Io sono basita che una donna single può prendere, e lo sono anche io, andare da uno sposato e vedere che, magari, lui potrebbe avere un’attrazione e non creare una situazione un po’ meno ambigua. Lo puoi fare“. Lui però le fa notare che “è lui quello sposato, è lui quello che deve amare la sua donna e comportarsi bene. Ma che stai dicendo?“ E ha dunque ribadito: “Ma se l’uomo sposato inizia a piacerti e l’uomo sposato se ne sbatte i c*glioni della moglie di che stiamo parlando, Mirià? Ma dove arrivi tu“. I dissapori tra i due, insomma, continuano.

