Biagio D’Anelli “Mai chiesto un figlio a Miriana Tevisan al GF Vip”/ “Sarei un folle”

Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan manifesta dubbi ed incertezze sul futuro della storia d’amore iniziata nella Casa con Biagio D’Anelli, lui, a Pomeriggio 5, fa chiarezza su alcuni aspetti di questo rapporto. Solo pochi giorni fa, Miriana, in un confessionale, piangeva disperata al pensiero di non poter dare un figlio a Biagio e si diceva pronta anche a mettersi da parte per questo. Oggi però, Biagio ha voluto chiarire che quanto accaduto è stato parecchio frainteso.

“C’è stato un fraintendimento. – ha infatti esordito a Pomeriggio 5 – Io non sono entrato lunedì nella Casa e ho detto questa cosa a lei.” L’ex gieffino ha quindi spiegato che: “Il terzo giorno, appena sono entrato in Casa, quando ancora io e Miriana non avevamo interagito, eravamo in giardino e lei mi ha chiesto se avessi dei figli. Io le ho detto di no ma che in futuro mi sarebbe piaciuto averne. Ma questo non gliel’ho detto lunedì. Era così all’inizio, prima che ci fosse il corteggiamento e quanto poi accaduto tra noi.”

Biagio D’Anelli chiarisce: “Mai chiesto un figlio da Miriana Trevisan ora, sarei un folle!”

Incuriosita dall’argomento, Barbara D’Urso ha però chiesto a Biagio se oggi ha quindi cambiato idea sull’avere un figlio: “Beh, se mi sono innamorato di lei sì! – ha risposto l’ex gieffino, chiarendo che – La realtà è che quando lunedì notte ci siamo detti ‘Ti amo’ tutti e due, lei si è fatta questo problema ricordando quanto detto da me il mio terzo giorno in Casa ma io non le ho mai chiesto a Miriana lunedì ‘Vorrei un figlio’, perché sarei un folle!” E se in futuro cambiasse idea sul volere un figlio? “Io non ho mai fatto progetti a lungo termine con lei, quindi se arriverà questa cosa ne parleremo insieme e lo affronteremo.” ha concluso.

