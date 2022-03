“Biagio D’Anelli mi ha detto che Miriana non gli piace”/ Groppelli shock: “È vecchia”

Si infiamma la nuova puntata di Mattino Cinque sul finale. Federica Panicucci apre una parentesi dedicata al Grande Fratello Vip, riportando al centro della discussione le accuse fatte da Arianna David nei confronti di Biagio D’Anelli. Quest’ultimo è stato accusato in più occasioni di essere finto nei confronti di Miriana e di prenderla in giro, millantando un amore che in realtà non esiste. A lanciare nuove e pesanti accuse in studio arriva però anche Patrizia Groppelli.

Le Donatella Vs Biagio D'Anelli: "Con Miriana non è sincero"/ "Lo fa per visibilità"

La celebre opinionista lancia una vera e proprio bomba, dichiarando di aver ricevuto da Biagio una telefonata proprio poco dopo la sua uscita dal Grande Fratello, in cui le ha detto che di Miriana non gli interessa nulla. La dichiarazione lascia Biagio spiazzato e accende un’infuocata lite tra le due parti.

Patrizia Groppelli attacca Biagio D’Anelli: “Non ti interessa Miriana, mi hai detto che è vecchia!”

“Quando tu sei uscito dalla trasmissione, ci siamo sentiti al telefono e mi hai detto: ‘A me di Miriana non interessa niente!'”, racconta Patrizia Groppelli in diretta a Mattino Cinque. Biagio D’Anelli però nega: “Io è vero che l’ho chiamata ma abbiamo parlato di tutto tranne che di Miriana!” L’opinionista non ci sta a passare per bugiarda e tuona: “Io sono per la verità. Tu stai mentendo, perché tu mi hai detto che lei non ti interessa perché è vecchia! E mi fermo qui perché non posso dire altre cose…”

Emanuela Tittocchia piange per D'Anelli a Pomeriggio 5/ D'Urso: "È come Alex Belli"

Biagio è furioso e la invita a prendersi le responsabilità di quanto dice; la Groppelli però è più che serena e decisa a confermare la sua versione: “Io non ho paura di nulla perché non sono qui in televisione a cercare di vendere il mio personaggio come fai tu. – così conclude dura – Io ti voglio molto bene ma non sei strutturato… Sei presuntuoso, irriconoscente, fai casino dietro le quinte… quindi basta!”

LEGGI ANCHE:

Biagio D'Anelli/ Dalla reazione per l'offesa di Barù a Miriana alla voglia di un figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA