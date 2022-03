Biagio D’Anelli: “Miriana Trevisan è l’unica che voglio”/ Dedica contro polemiche?

Biagio D’Anelli, tra i protagonisti (già eliminati) del Grande Fratello Vip ormai prossimo alla conclusione, ha espresso nuovamente il suo sentimento d’amore nei confronti di Miriana Trevisan a mezzo social, servendosi del suo profilo Instagram ufficiale. Un modo, probabilmente, utile a mettere a tacere le malelingue e le voci che lo vorrebbero distante da un punto di vista emotivo dall’ex volto di “Non è la Rai”. Non dimentichiamo, infatti, che nelle scorse ore Arianna David, Patrizia Groppelli ed Emanuela Tittocchia hanno accusato Biagio D’Anelli di essere poco sincero verso Miriana, avendo parlato male di lei prima di varcare la porta del GF Vip.

Il punto, secondo le opinioniste, è che D’Anelli avrebbe inviato dei messaggi in cui sarebbe riportata senza alcun dubbio di sorta la volontà di porre fine alla storia con la showgirl, una volta terminata conclusa l’esperienza del reality show di Canale 5. Le donne dicono di avere le prove di quanto sostengono, mentre Biagio ha negato tutto e ha difeso a spada tratta l’amore che lui dice di provare per Miriana Trevisan.

Per dare ulteriore forza al suo pensiero, Biagio D’Anelli ha rivolto la seguente dedica a Miriana Trevisan attraverso il web: “Tu sei l’unica persona che voglio con me, anche quando non voglio nessuno”. A rafforzare la sua dedica c’è un hashtag che, di certo, non è passato inosservato all’occhio vigile e attento degli addetti ai lavori e dei semplici appassionati del GF Vip: in esso, si legge il messaggio “contro tutto e tutti”.

La coppia ha già dovuto fare fronte a una marea di pregiudizi all’esterno della Casa del Grande Fratello Vip e indubbiamente, se il sentimento sarà sincero da entrambe le parti (come sembra), Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan supereranno anche questa barriera e vivranno felici la loro storia d’amore.

