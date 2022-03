Biagio D’Anelli: “Miriana Trevisan? Ha mentito ed ho le prove”/ “Con Nicola Pisu…”

Sembra ormai definitivamente finita fra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. I due si sono avvicinati molto nella casa del Gf Vip 2021, ma una volta che l’ex Velina è stata eliminata ha preso le distanze dal vippone, compromettendo così il loro rapporto. A sottolineare ulteriormente questo distacco è stato proprio Biagio D’Anelli, che ospite da Barbara D’Urso, è tornato sulla liason della showgirl con Nicola Pisu, denunciando il fatto che il figlio di Patrizia Mirigliani avesse il numero di telefono di Miriana Trevisan e non lui.

“Quando frequentò Nicola lei gli lasciò il numero su un fogliettino – racconta il vippone, come riferisce Biccy.it – non è che voglio attaccare, ma quando uno fa un’accusa io porto subito delle prove. Mi hanno accusato di dire bugie e io ho detto che il numero che a me all’inizio non ha dato, invece l’aveva lasciato subito a Nicola. Mi sono sentito con Pisu e mi ha confermato tutto. Però basta così, anche perché pubblicamente è chiusa e auguro tanta fortuna a Miriana.Adesso di lei non voglio più parlare e basta davvero”.

BIAGIO D’ANELLI E IL BALLETTO DI MIRIANA TREVISAN: “DICONO ME L’ABBIA DEDICATO MA…”

Quindi Biagio D’Anelli ha proseguito: “Ok sì l’ha chiusa prima lei ma va benissimo così sono onesto. Se sono stato mollato? Meglio così guardate. Dopo che subisco queste cose e vedo certe interviste, allora preferisco sia andata così e sia tutto chiuso. Se mi sono già consolato dopo Miriana? Le foto che avete visto durante la mia serata non dimostrano nulla. Ero a fare il dj e tante ragazze stavano ballando accanto a me, non significa niente”.

Sembra quindi davvero chiusa quindi fra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, ma intanto l’ex Velina ha pubblicato sui social un video sospetto, un balletto sulle note di Notti in Bianco, un canzone che la stessa aveva dedicato proprio al suo ex: “C’è questo video, ma non è che ve l’ho portato io dicendo che me l’ha dedicato – ha commentato Biagio D’Anelli prendendo le distanze – diciamo che è il web che dice certe cose e io l’ho fatto notare. Lei balla questo pezzo che mi dedicò al tempo, ma sono gli utenti che mi hanno detto che forse era un messaggio. Mi hanno scritto tantissime persone. Sono felicissimo che lei balli, le auguro di ballare anche il cha cha cha e io vado avanti”.

