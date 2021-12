Biagio D’Anelli/ “Miriana Trevisan? Vorrei baciarla ma non lo faccio per rispetto”

Biagio D’Anelli ed il legame con Miriana Trevisan

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lo scorso venerdì 10 dicembre, è stata come di consueto ricca di sconvolgimenti ed incredibili colpi di scena. Non tutti però sono riusciti ad emergere tra le dinamiche che hanno riguardato la serata, tra tutti Biagio D’Anelli. La new entry della casa più spiata d’Italia sembra ancora poco partecipativo durante le dirette, nonostante nei vari daytime venga fuori un lato del suo carattere ben distinto.

Nel corso dei pochi giorni di permanenza ha infatti già avuto modo di legare con la maggior parte degli inquilini, lasciandosi andare anche ad opinioni e consigli su diverse questioni. In particolare, la relazione che più fa discutere è quella con Miriana Trevisan. Fin dal suo ingresso i due hanno iniziato a stuzzicarsi non poco, lasciando trasparire un evidente trasporto innanzitutto fisico. D’Anelli però non si è esposto più di tanto in merito, resta ancora con il freno a mano anche quando interpellato da Signorini evita di rispondere ad una battuta della Trevisan. Quest’ultima ha apertamente dichiarato di provare una forte attrazione fisica, aggiungendo in maniera ironica di essere addirittura innamorata di lui.

Prime confessioni ma silenzio sulla fidanzata

Biagio D’Anelli si è limitato a ridere della battuta senza aggiungere altro alla questione. Inoltre, nel momento della comunicazione della data ufficiale prevista per la conclusione del reality, Alfonso Signorini ha chiesto alla Trevisan se fosse stato l’opinionista a darle l’informazione esatta visto il tempo che passano insieme a letto. A quel punto proprio D’Anelli ha sottolineato di non aver proferito parola, alludendo ad altre attività sotto le coperte.

Dopo una leggera resistenza ha anche confermato alcuni baci avvenuti durante la notte. Dopo la puntata non si è messo in mostra in maniera particolare, dedicandosi semplicemente a coltivare le amicizie all’interno della casa e il rapporto con Miriana. Ad oggi il giudizio sul concorrente è ancora poco chiaro, vista la sua poca esposizione e la relazione poco chiara con Miriana Trevisan. Tra l’altro, il ragazzo è attualmente fidanzato per chi per le prossime puntate potrebbero esserci dei confronti importanti all’orizzonte.

I freni verso Miriana Trevisan

Nelle ultime ore, intanto, Biagio D’Anelli si è lasciato andare a nuove confidenze con alcuni inquilini della Casa del GF Vip, in particolare Giacomo Urtis e Jessica Selassié. L’argomento è ancora una volta Miriana e l’interesse che il ragazzo avrebbe nei suoi confronti ed il relativo freno. Biagio, in particolare, non sarebbe interessato a far coppia con la showgirl per motivi di gioco, “perché sennò avrei cercato in mille modi di baciarla”.

L’opinionista, dunque, ha lasciato intendere un interesse ancora più profondo nei confronti dell’ex ragazza di Non è la Rai ed ha spiegato perché non l’avrebbe ancora baciata: “Le avrei mancato di rispetto perché lo avrei fatto con la malizia e non va bene”. A Giacomo ha svelato di essersi finora trattenuto anche durante il sensuale ballo del tango: “Ma non l’ho fatto per una questione di rispetto”, ha ribadito. Jessica si sarebbe detto d’accordo con la new entry.

