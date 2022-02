Biagio D’Anelli “Pago non ce l’ha con me. Abbiamo parlato di Miriana”/ “Parpiglia…”

Biagio D’Anelli difende la propria storia d’amore con Miriana Trevisan rispondendo a Gabriele Parpiglia che, nell’ultima puntata di Casa Chi, ha svelato la reazione di Pago e del figlio Nicola di fronte alla scelta di Miriana di avere una storia con Miriana. Secondo quanto raccontato da Gabriele Parpiglia, la relazione tra la Trevisan e Biagio D’Anelli non sarebbe stata accolta benissimo dalla famiglia di Miriana. “Io ho indagato per comprenderne i motivi e mi sento di dare ragione alla persona che ha fatto questa scelta. Come fa Biagio a frequentare le persone, e non voglio fare nomi perché ci sono delle denunce in corso e ci sarà un processo, che hanno dato della ‘donnaccia’ a Miriana? Ci vuole rispetto per portare avanti determinate cose”, ha detto Parpiglia all’interno del format social condotto da Rosalinda Cannavò.

Biagio D'Anelli "Mai chiesto un figlio a Miriana Tevisan al GF Vip"/ "Sarei un folle"

Gabriele Parpiglia, inoltre, sempre a Casa Chi, ha mostrato un video in cui Nicola, il figlio di Miriana Trevisan e Pago, scrive “mi manchi” sulla sabbia. “Quale è stata la reazione di Pago e Nicolino? Non l’hanno presa bene. Questa cosa non è stata accettata bene in famiglia e probabilmente il figlio avrebbe voglia di averla a casa”, ha aggiunto.

Miriana piange per Biagio D'Anelli "Non posso dargli un figlio"/ "Sono spaventata"

Giagio D’Anelli contro Gabriele Parpiglia: “Mi sono rotto i cog*ioni”

Le parole di Gabriele Parpiglia hanno scatenato la pronta reazione di Biagio D’Anelli che, sui social, ha tirato fuori il proprio disappunto come mostra un video pubblicato dalla pagina Instagram “Miryebiagio”. “Rispondo alle puttan*te che hanno detto di me a Casa Chi Parpiglia e pure Rosalinda che annuiva”, ha esordito così Biagio D’Anelli nella sua diretta. L’opinionista, poi, ha chiarito tutta la situazione. “Ieri sera sono stato a Sanremo ho parlato con Pago a quattrocchi, da uomo a uomo in maniera garbata e lui te lo può confermare visto che millantate un’amicizia”, ha aggiunto.

Arianna David vs Biagio D'Anelli/ “Tratti male tutti, chiami mio marito per i favori”

In merito alla reazione che avrebbe avuto Nicola, il figlio di Miriana, Biagio ha detto: “Far passare il video del figlio di Miriana che gli manca la mamma dopo che io sono uscito dalla casa quando il figlio l’ha fatto prima che io entrassi non è giornalismo Gabriele Parpiglia. L’ha fatto prima che io entrassi in casa, questo non è giornalismo“. E ha concluso così: “Gabriele Parpiglia non dire che Pago ce l’ha con me perché ci ho parlato ieri sera, il giornalismo fatelo bene perché mi sono rotto i coglion*. Mi aspettavo che Casa Chi facesse giornalismo serio e non cazzate“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA