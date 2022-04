Biagio D’Anelli, party al bacio con ex Gfvip/ “La sveliamo la troppia?”

Grande fratello vip, Biagio D’Anelli festeggia tra ex Gieffini e scattano i baci…

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con la frequentazione intima avviata con Miriana Trevisan nella Casa del Grande fratello vip 6 e ora – dopo la liaison naufragata con l’ex Non è la Rai e la fine del reality- Biagio si dà alle effusioni amorose di gruppo. Nel dettaglio, riattivatosi in queste ore tra le Instagram stories Biagio D’Anelli si è lasciato immortalare in dolce compagnia con alcuni ex coinquilini vip nella Casa del Grande fratello vip 6, in alcuni scatti e video frame di una serata al bacio condivisa tra ex gieffini nel post-reality.

Presenti alla reunion dalle atmosfere zuccherine e al “poliamore” erano oltre a Biagio D’Anelli anche Giacomo Urtis, Alex Belli e le sorelle Clarissa e Jessica Selassiè.

“Indovinate con chi sono stasera? – incalza Jessica, Biagio, mentre i due sembrano molto intimi-. Tu mi vuoi bene?”. Poi scatta il bacio stampo tra i due ex Gfvip. E non finisce qui. Perché poi Biagio D’Anelli incalza con fare di avances l’altra sorella princess, Clarissa Selassié: “Ma sei fidanzata? Con chi? Lanciamo sta notizia choc!“.

Biagio D’Anelli” intimo” con Alex Belli e Giacomo Urtis

Non manca poi un video frame che lo immortala con Alex Belli:” Sei tornato?”, chiede all’attore, Biagio. Ed Alex Belli elogia D’anelli in termini di influenza nello showbiz : “Quest’anno Biagio vai un casino, vai via come il pane”. L’esperto di gossip replica all’attore sibillino, su un possibile poliamore in corso: “Vogliamo svelare la vera troppia?”.

Poi, non manca il bacio neanche tra Biagio e il chirurgo dei vipponi ed ex Grande fratello vip 6, Giacomo Urtis. Di recente Biagio si è dichiarato sentimentalmente impegnato, in un intervento social condiviso tra le Instagram stories, con il popolo del web. Chi sarà la scelta amorosa dell’ex Grande fratello vip? Di sicuro Miriana Trevisan può dirsi per Biagio D’Anelli solo un ricordo lontano…

