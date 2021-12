Biagio D’Anelli, proposta a Miriana “Viviamoci fuori dal GF Vip”/ “Ti voglio vicina”

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan hanno finalmente rotto gli indugi. Sono arrivati i primi baci nella Casa del Grande Fratello Vip ma, soprattutto, la decisione del gieffino di chiudere la storia d’amore che aveva fuori dalla Casa. Biagio ha deciso di viversi la storia con Miriana, dicendo addio alla compagna Silvana Curcio proprio davanti alle telecamere di Canale 5. “Ieri ho analizzato tante cose e avuto delle certezze da parte tua. Ho chiuso dei viaggi mentali che avevo in testa e adesso sto benissimo. Adesso ho la conferma che voglio vederti fuori”, ha detto Biagio ad una contenta Miriana.

“Questi giorni mi sono serviti e adesso so che voglio viverti. Io ti voglio bene sul serio Miriana. Lo capisci che fuori da qui io voglio frequentarti? Ci tengo tanto. Quando usciremo fuori, se sono aperte le discoteche devi venirci con me. Perché voglio che mi stai vicino nella mia realtà”, ha ancora proposto alla Trevisan.

Miriana Trevisan gli ha però ricordato che fuori ha una fidanzata ad attenderlo ed ha dunque chiesto a Biagio “A quale telecamera avresti detto che ti sei lasciato?” Lui, però, non è caduto nella provocazione: “Amore, se viene qua glielo dico in faccia!”, ha ammesso, facendo riferimento all’ormai ex compagna, aggiungendo “Le dico: ‘amore, ti ho voluta bene, ma non te ne voglio più. Arrivederci e grazie’. Cosa devo fare di più?” Miriana si è poi detta molto contenta della decisione di Biagio: “Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Contentissima che abbiamo superato le incomprensioni. Non devi cambiare, sei splendido così, io ti voglio bene per come sei davvero”.

