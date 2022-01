Biagio D’Anelli, quando chiuderà con la fidanzata Silvana Curcio?/ La promessa a Miriana Trevisan…

Biagio D’Anelli, dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 2021, è tornato in Puglia, dalla sua famiglia, per trascorrere del tempo con i genitori, le sorelle e i nipoti. Al mare, nella sua terra, ha trovato il tempo di fare delle dediche social a Miriana Trevisan per la quale ha deciso di chiudere definitivamente la storia con la fidanzata Silvana Curcio. Quando è entrato nella casa di Cinecittà, Biagio era fidanzato con Silvana con cui viveva una storia d’amore a distanza. Silvana, infatti, vive in Germania dove lavora.

Mentre era nella casa di Cinecittà, quando il rapporto con Miriana Trevisan è diventato intenso, in diretta, Biagio ha annunciato di voler chiudere la storia per dedicarsi al rapporto con Miriana Trevisan a cui ha promesso di aspettarla. Silvana Curcio, in tutto questo periodo, è rimasta in silenzio. Nessun confronto nella casa del Grande Fratello Vip e nessun messaggio fatto recapitare a Biagio il quale, tuttavia, è pronto a raggiungerla in Germania per un confronto.

BIAGIO D’ANELLI, ANCORA NESSUN CONFRONTO CON L’EX SILVANA CURCIO

Biagio D’Anelli, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021, ha annunciato di voler raggiungere l’ex fidanzata Silvana Curcio in Germania per parlarle dal vivo e spiegarle tutte le ragioni che l’hanno spinto a chiudere la loro storia per cominciare quella con Miriana Trevisan. Per il momento, tuttavia, non si sa ancora quando raggiungerà l’ex fidanzata. “A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando”, ha detto ospite di Casa Chi.

Nel frattempo, questa sera, Biagio tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per rivedere Miriana Trevisan che, senza di lui, ha avuto diversi dubbi negli ultimi giorni. Biagio svelerà a Miriana la sua imminente intenzione di volare in Germania per un ultimo e decisivo confronto con l’ex fidanzata?



