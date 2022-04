Biagio D’Anelli rivelazione choc su Roger Balduino/ “Ha distrutto molte coppie…”

Biagio D’Anelli e il triangolo Roger Balduino, Estefania e Beatriz: “Mi dispiace…”

Biagio D’Anelli ha svelato un inedito retroscena che riguarda la vita privata di Roger Balduino, naufrago dell’Isola dei Famosi. Biagio è stato ospite del programma Isola Party condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri. In questa occasione, l’ex gieffino si è lasciato andare a dichiarazioni scottanti sul conto di Roger Balduino. Biagio D’Anelli ha infatti rivelato che Roger avrebbe distrutto molte coppie. Insomma, avrebbe la fama di tombeur des femmes. A tal proposito sul suo passato ha svelato: “E’ un attore nato, come sappiamo il suo passato è misterioso perché ci sono degli anni che non si capisce cosa faceva, ho scoperto che a Milano dal 2014 al 2017 è stato uno dei più grandi animatori, ballava sui palchi di un noto locale a una festa brasiliana”.

Ignazio Moser l’ha poi invitato a dire la sua sul triangolo formato da Estefania Bernal e l’ex Beatriz. Biagio D’Anelli ha fatto un’interessante confessione: “Ho ricevuto delle foto pazzesche di lui, dove balla, e ho avuto la prova che è stato anche il distruttore di parecchie coppie a Milano questo ragazzo. A una festa ballava quasi nudo e aveva tantissime donne intorno”. Poi Biagio D’Anelli ha espresso un suo parere sulla scelta dell’ex di raggiungere in Honduras Roger Balduino: “A me dispiace per questa ragazza che andrà ad affrontarlo però se io so che una mia ex mi potrebbe dare dei problemi non la vedo a mettere come persona in studio a sostenermi, a casa mia la tengo un po’ in disparte, non mi vado a mettere il problema a casa”.

Biagio D’Anelli ha lanciato un’altra stoccata a Roger Balduino. In occasione dell’ospitata a Isola Party, Biagio ha fatto un’altra importante rivelazione. L’ex gieffino ha spiegato che un suo amico si sarebbe lasciato con la fidanzata che l’avrebbe tradito proprio con Balduino: “Un mio amico si è lasciato con la ragazza perchè l’ha tradito con Roger e non posso fare nomi, ecco perchè mi permetto di dire che è stato un gran sfasciatore di coppie”. L’ex gieffino è andato giù pesante con Roger Balduino anche se le sue dichiarazioni hanno ricevuto consensi. Biagio ha fatto notare che nel caso di screzi con la ex a nessuno verrebbe in mente di farla chiamare in studio per trovare supporto.

Da quando è sbarcato in Honduras, Roger ha messo subito gli occhi su Estefania Bernal. Anche quando erano divisi, Roger ha confidato di pensare solo a lei tanto da farle anche delle dediche romantiche. Estefania Bernal è stata difesa anche da una sua amica a cui non è piaciuto affatto l’atteggiamento di Beatriz: “Sicuramente porterà scompiglio, essendo tra gli ospiti avevo parlato con lei e mi aveva detto che era una storia conclusa quella con lui, quindi anche nel confronto con Estefania dove ha tirato fuori le unghie si è rivolta con lei in un modo troppo aggressivo”, ha spiegato a Isola Party.











