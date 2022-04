Biagio D’Anelli sbotta contro Blind/ “Dubbi su malore Nicolas Vaporidis? E chi è?”

L’isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis nel mirino delle accuse: Biagio D’Anelli attacca Blind

La nuova puntata de L’isola dei famosi 2022, in onda il 14 aprile 2022 su Canale 5, vede ancora una volta protagonista delle avventure honduregne Nicolas Vaporidis. L’attore ha accusato un malore in seguito alla nuova prova fisica del girarrosto e da parte del gruppo è stato, poi, tacciato di aver mentito sulle sue condizioni di salute, complice la sua capacità di interprete in quanto attore- al mero scopo di accaparrarsi del cibo succulento, dal momento che sull’isola scarseggiano i viveri. In particolare a gettare ombre sulla veridicità del gioco condotto da Nicolas a L’isola dei famosi è stato Blind. In replica al caso Blind e Nicolas Vaporidis, interviene in queste ore l’ex Grande fratello vip 6, Biagio D’Anelli, tra le Instagram stories, in occasione di un video critico rilasciato sul conto di Blind e a difesa di Nicolas Vaporidis:

“Ma ci rendiamo conto che la gente sta sindacando che Nicolas Vaporidis si è sentito male ad una prova? -dichiara stizzito e con tono polemico, l’esperto di gossip-. Ma questo Blind chi è? Cosa fa, il cantante? Ma chi è Blind per puntare il dito contro Nicolas Vaporidis? Dicendo oltretutto che lui abbia fatto finta. Ma non si è visto che non si regge in piedi, Nicolas? Ma non si vede che Nicolas non si regge con uno stecchino in piedi? Questo Blind chi é?”.

Esplode il caso Blind-Nicolas Vaporidis: è uno contro tutti a L’isola dei famosi 2022?

Rispetto alle accuse ricevute dall’attore, nel corso della puntata “incriminata” de L’isola dei famosi 2022 l’opinionista del reality, Vladimir Luxuria, ha prontamente replicato a difesa dell’attore e al vetriolo contro il rapper ed ex X-factor: “Posso dirti una cosa? Chi sei tu? Un dottore, per capire lo stato di salute di Nicolas dopo la prova? Io penso che su queste cose non si possa scherzare, né giudicare”. L’opinionista ha poi proseguito il suo intervento in diretta tv: “Se Nicolas l’ha fatto è un problema di coscienza suo, ma tu non sei un dottore che decide se Nicolas stia bene o meno. E se può stare sull’Isola. Non esageriamo, soprattutto sulla salute dei colleghi naufraghi”.

Blind ha replicato a Vladimir Luxuria, testualmente: “Se fossi un dottore non starei qui. Non ho esagerato e non ero l’unico a pensare questa cosa. Ora Nicolas fa vittimismo”. E l’attore dalle origini greche, Nicola Vaporidis, ha così ribattuto: “Mi interessa relativamente quello che pensano da questo punto di vista, perché è una vera mancanza di rispetto. Anche perché poi quando ci siamo rincontrati, tutti quanti mi hanno chiesto come stavo e mi ha fatto molto piacere. Ringrazio la signorilità di tutti, tranne Jeremias Rodriguez e Blind”. Poi, ha proseguito, difendendosi a spada tratta dalle malelingue del gioco, che sembra ormai essere un tutti contro uno: “Io sono rientrato in Palapa che biascicavo, per una sola e unica ragione, quella di tranquillizzare la mia famiglia perché non vedendomi per 20 minuti e stando fuori potevano preoccuparsi. Stavo male, non era bello vedermi biascicare davanti alle persone. Cerca di portare rispetto. Comunque ora sto bene, ho risolto il problema, ma in quel momento non stavo bene”.













