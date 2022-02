Biagio D’Anelli sbotta per aereo a Miriana/ Giacomo Urtis lo punge: “Innamorato…”

Biagio D’Anelli sbotta dopo l’aereo ricevuto da Miriana Trevisan con cui alcune persone vicine all’ex ragazza di Non è la Rai l’hanno messa in guardia dall’opinionista. Ieri mattina, sulla casa del Grande Fratello Vip, il cielo è stato inondato da diversi messaggi per i vipponi. Tra i tanti, quello che ha fatto più rumore è sicuramente quello per Miriana Trevisan. “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22” è il messaggio ricevuto dalla Trevisan. Parole che non sono piaciute a Biagio D’Anelli che, ospite di Barbara D’Urso, nella puntata di Pomeriggio 5 dell’11 febbraio, ha attaccato gli autori del messaggio.

“Rispetto chi è pro o contro la coppia, ma mandare un aereo per attaccare un amore pulito, bello e naturale, che è nato e continua ancora a perseverare solo per farla stare male non va bene!”, ha detto D’Anelli nel salotto della D’Urso.



Le parole di Biagio D’Anelli sono state commentate da Giacomo Urtis, ospite a sua volta della puntata di Pomeriggio 5 dell’11 febbraio. Il chirurgo che ha condiviso con Biagio l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e che ha visto la nascita dell’amore tra Biagio e Miriana Trevisan, ha così lanciato una provocazione a D’Anelli. “Ti sei innamorato di Miriana casualmente l’ultima settimana in cui eri finito in nomination. E hai lasciato la fidanzata sempre quella settimana!”, ha detto Urtis.

La replica di Biagio non si è fatta attendere: “Ho dormito con Miriana dal primo giorno. Stai solo dicendo sciocchezze!“, Giacomo, però, non è rimasto in silenzio e, prima dell’interruzione di Barbara D’Urso, ha lanciato un’altra frecciatina a Biagio: “Guarda caso a te piacciono solo le donne dello spettacolo. Prima Emanuela Tittocchia, poi Flavia Vento, adesso Miriana Trevisan. In nomination ti sei innamorato”.

