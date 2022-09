Biagio D’Anelli, “screzi” con Giovanni Ciacci/ “Lite tra Elettra e Ginevra? Colpa…”

Biagio D’Anelli ha sganciato alcune rivelazioni imperdibili ospite di ‘Trends & Celebrities’, su RTL 102.5, oggi 28 settembre. Ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2021, Biagio non ha perso la sua abitudine nel conoscere sempre gossip esclusivi. In particolare ha parlato dello screzio tra Elettra e Ginevra Lamborghini, affermando di sapere quale sia la causa che ha scatenato il durissimo litigio tra le due sorelle.

GF Vip, Biagio D'Anelli: "Pamela Prati non può scappare"/ "Luca? Attacchi gratuiti"

Ospite di Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang su RTL 102.5, Biagio D’Anelli ha confessato che “c’è stata una telefonata tra Elettra e Ginevra prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip” in cui “esplicitamente è stato chiesto di non parlare della loro storia, del loro litigio”. Un fatto che, come sappiamo bene, è subito scoppiato già dalla prima puntata del reality, che vede tra i concorrenti proprio Ginevra Lamborghini. Biagio D’Anelli menziona una diffida, spiegando che “c’è stata una diffida anche per altre cose e Ginevra ha risposto ad Elettra sempre tramite avvocato, dove ha detto: ‘non ti preoccupare, non sarai citata né menzionata durante il mio percorso del reality’”. E nel corso dell’intervista ha rilasciato una dichiarazione scottante sul motivo che ha allontanato le due sorelle.

Biagio D'Anelli, video choc/ "Grande Fratello Vip? Concorrente a Terrazza Sentimento"

Biagio D’Anelli, “tra Elettra e Ginevra Lamborghini gelosia per…”

Biagio D’Anelli, ai microfoni di ‘Trends & Celebrities’, su RTL 102.5, ha fatto notare che “nel video che ha fatto il padre di Ginevra, se state attenti, dice ‘anche se non ci sono dei moventi importanti nel vostro litigio’”. E si chiede subito: “ma come non ci sono moventi importanti?”, definendo quella frase come una “incongruenza”. E poi la rivelazione: “un’amica che ho in comune con Ginevra mi ha spifferato, lo posso dire – confessa a RTL 102.5 – che uno dei tanti moventi, quello importante, è la gelosia per un’eventuale ragazzo che è stato rubato da Ginevra a Elettra”. Una gelosia che sarebbe stata scatenata da una persona ben precisa, quindi, che però resta ancora avvolta nel mistero e chissà che non possa essere svelata nel corso del Grande Fratello Vip.

"Concorrente GF Vip 7 ritirata dopo notte di passione con calciatore"/ Il retroscena

Intervistato da Francesco Fredella, Biagio D’Anelli non si pronuncia sulla possibilità di tornare nella casa del GF come ha fatto per esempio Giucas Casella, anche se ha parlato dei suoi “tantissimi screzi nei vari salotti televisivi” avuti con Giovanni Ciacci. “Non ha mai detto la verità sul perché volesse diffidarmi o perché si è arrabbiato e non mi rivolge più la parola”, confessa Biagio D’Anelli, e chissà che nelle prossime puntate del GF Vip non ci sia la sorpresa di un incontro e di un chiarimento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA