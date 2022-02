Biagio D’Anelli scrive a Miriana per San Valentino/ “Vorrei stringerti, morderti ma…”

È tempo di doni di San Valentino nella Casa del Grande Fratello Vip per tutti coloro che hanno fuori una persona che li ama. Miriana Trevisan ha ricevuto una lettera da Biagio D’Anelli, con cui è nata una bella storia d’amore negli scorsi mesi. Miriana, d’altronde, inizia a sentire tanto la mancanza di Biagio e, parlando con le sue compagne, dice: “Mi ha colpito il fatto che mi ha scritto chi tocca te è come se toccasse me”. Manila le ha allora ribadito che l’aereo che le è stato mandato nei giorni scorsi non ha avuto alcun senso in quanto Biagio le ha dato ancora una volta la dimostrazione di quello che prova. Infatti, pochi giorni fa Miriana era rimasta scossa dal messaggio che qualcuno le aveva voluto far recapitare con un aereo mettendola in guardia da Biagio: “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene”.

Anche Delia Duran ha cercato di rassicurare Miriana Trevisan che appare preoccupata per il fatto di aver lasciato da solo Biagio D’Anelli nel combattere per difendere il loro amore. Delia infatti le dice: “Sta lottando pubblicamente e privatamente per il vostro amore”. Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si amano davvero a dispetto delle malelingue che vorrebbero che sia tutto un teatrino o una farsa. Miriana non ha mai rinnegato il sentimento che prova nei confronti di Biagio e si è comportata in modo coerente diversamente dall’atteggiamento che aveva avuto nei confronti di Nicola Pisu.

Biagio D’Anelli, ecco il contenuto della lettera a Miriana Trevisan

Ma cosa ha scritto Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan in occasione del loro primo San Valentino? Questo il contenuto della lettera: “Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Mi manchi tantissimo. Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi. Sai come sono fatto. Chi tocca te è come se toccasse me. Scappare non serve, soprattutto da me. So bene ciò che voglio. La vita fuori ti aspetta, insieme a me.” Parole accolte con grande gioia dalla Trevisan nella Casa.

