Biagio D’Anelli: “si baciano al parco, porca put*ana!”/ Video: “Accade a Milano…”

È furioso Biagio D’Anelli nel suo ultimo video postato su Instagram. L’ex gieffino, opinionista fisso di Barbara D’Urso, ha deciso di scendere in strada a Milano e documentare la reazione dei cittadini alle nuove norme. Proprio in una delle città in cui si è registrato il numero maggiore di contagiati, D’Anelli sottolinea come siano invece tutti per strada, anche senza mascherina e senza rispettare minimamente il distanziamento sociale. “Ho Documentato personalmente come si sta comportando gran parte della Popolazione Milanese sui navigli. Se il sindaco @beppesala chiude la citta’ ha ragione … non abbiamo capito un ca*zo!” ha scritto l’ex gieffino nella didascalia che affianca il video in cui si dice basito da quello a cui ha assistito.

Biagio D’Anelli furioso: “Gente per strada in gruppi e senza mascherine, assurdo!”

“Volevo documentare come sta reagendo Milano al Covid-19” esordisce Biagio D’Anelli nel suo video. “Come potete vedere gente che si bacia, si bacia! Porca put*ana!” sbotta l’ex gieffino. Poi ancora sottolinea “Le madri fanno giocare i figli in gruppo, nessuno che porti mascherine… assurdo!”. Così mostra le tantissime biciclette che circolano sui Navigli di Milano e continua dicendosi basito dalla situazione. Nessuno per strada, dunque, starebbe rispettando le norme di distanziamento sociale e, soprattutto, tanti non indosserebbero le mascherine protettive. L’appello va direttamente al sindaco Beppe Sala, che si è già esposto con durezza dopo il video girato ai Navigli pochi giorni fa.





