Biagio D’Anelli: “So chi può aver portato il Covid al GF Vip”/ “Pubblicherò le foto…”

Biagio D’Anelli, concorrente della scorsa edizione del GF Vip, ha rivelato di sapere chi potrebbe avere portato il Covid nella Casa, causando i casi di positività al virus SARS-CoV-2 che tanto stanno facendo discutere nelle ultime ore, visto e considerato che, prima di iniziare la propria esperienza nel reality show di Canale 5, tutti i concorrenti devono osservare un periodo di quarantena obbligatoria, evitando i contatti con altre persone, e sottoporsi ai controlli e ai tamponi per certificare la propria negatività al virus.

Nicola Pisu e Biagio D'Anelli, ex fidanzati di Miriana Trevisan/ "È stato un errore"

Ma allora, come può essere entrato il Covid al GF Vip? Biagio D’Anelli, in un video diramato attraverso il suo canale YouTube, ha fornito la sua personale spiegazione, partendo da quanto accaduto in occasione della puntata andata in onda nella serata di lunedì 14 novembre 2022: “Alfonso Signorini – ha esordito D’Anelli –, come sempre magistralmente, ha fatto intervenire un virologo che ha spiegato i determinati momenti che potrebbero aver portato il virus in Casa“. Tuttavia, ne avrebbe trascurati alcuni: non certo per negligenza, quanto perché né lui, né la produzione, ne sarebbero al corrente…

GFVIP, Biagio D'Anelli: "Marco Bellavia un manipolatore?"/"Mi inca**o come una iena"

BIAGIO D’ANELLI CHOC: “SO CHI PUÒ AVERE PORTATO IL COVID AL GF VIP” (VIDEO)

Nel prosieguo del filmato diffuso su YouTube, Biagio D’Anelli ha fornito il proprio punto di vista sulla vicenda, illustrando agli utenti e agli spettatori come, a suo dire, il Covid avrebbe potuto aggirare i protocolli di sicurezza del GF Vip e approdare nella Casa: “Approfondendo e indagando, sono riuscito a scoprire che uno degli ultimi concorrenti, ma non voglio dirvi se si tratti di un uomo o di una donna, prima di varcare la porta rossa e all’insaputa della produzione, ha visto una persona a lui o lei cara e che potrebbe essere il suo flirt”.

Biagio D'Anelli affonda Pamela Prati/ "Caso Mark Caltagirone? Altro che verità. Ciò…"

Un incontro proibito (nel vero senso del termine) avrebbe quindi dato il “la” ai casi di Covid al GF Vip? Biagio D’Anelli si dice sicuro, aggiungendo: “Ho le prove di quel che sostengo. Chi ci dice che il virus ad alcuni concorrenti non l’abbia trasmesso proprio questa persona? A breve pubblicherò le foto, quindi seguitemi…”.