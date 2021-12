Biagio D’Anelli, Soleil si insinua tra lui e Miriana Trevisan/ Liti e dichiarazioni d’amore

Biagio D’Anelli: difende Soleil e litiga con Miriana

Biagio D’Anelli si è schierato apertamente dalla parte di Soleil Sorge, dopo quanto accaduto con Alex Belli, nonostante l’opinionista e l’attore siano amici da anni. Negli ultimi giorni, dentro la casa del Grande Fratello Vip, Soleil è apparsa molto riflessiva e spesso triste. Biagio, notando l’umore della ragazza, ha cercato di consolarla: “Sei simpatica, sensibile, folle… Non sei sola, è un momento che passerà”. Nei giorni scorsi Biagio ha anche discusso con Miriana Trevisan, che considera responsabile quanto Alex Belli per quello che è accaduto: “Prima vi gettate insieme nel fuoco e poi ti ritiri? Soleil è adulta. Hanno sbagliato tutti e due”, ha sentenziato l’ex velina. Ma le sue parole hanno provocato la dura reazione di Biagio “Lei cosa doveva fare? Erano presi tutti e due. Se c’è attrazione, ma come facevano? Ma cosa stai dicendo, dai non diciamo ca***te”.

Biagio D'Anelli: si trattiene con Miriana Trevisan?

Nonostante la discussione, Biagio D’Anelli e Mirian Trevisan sono sempre più vicini. Ieri sera, dopo il consueto aperitivo del giovedì, l’opinionista e l’ex velina hanno ballato insieme, scambiandosi qualche dolce abbraccio. Più tardi si sono allontanati dal resto del gruppo per parlare del loro rapporto: “Io non mi aspettavo che fossi così, sembra che ti conosco da una vita, sembra come se fossi fidanzato con te da tanto tempo. È strana come cosa, è illogica”, ha detto Biagio.

Anche Miriana ha ammesso di aver trovato in lui una persona speciale, ma ha aggiunto: “Se mi tiro indietro è per non rompere sistemi. Per amore di me stessa, non mi metto in uno stato di attesa. Non attendo, ma rispetto”. I due si stanno trattenendo? O la complicità che c’è tra loro avrà il sopravvento?

