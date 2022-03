Biagio D’Anelli “Sono single, nessun bacio in discoteca”/ “Miriana mi ha ferito”

La nuova puntata di Pomeriggio 5 non può non dedicare una parentesi al Grande Fratello Vip 6 che si è concluso ieri con la vittoria di Jessica Selassiè. In studio si parla di coppie e tra gli ospiti torna Biagio D’Anelli a cui la conduttrice rivolge subito la sua attenzione: “Sei ancora fidanzato Biagio?”, chiede la D’Urso. Lui nega immediatamente: “No, sono single. Dopo tutto quello che è accaduto…” Il riferimento è al veloce declino della storia con Miriana Trevisan, nata nella Casa del Grande Fratello Vip e poi finita un giorno dopo la sua uscita.

Proprio il modo in cui le ha detto addio, Biagio non riesce a sopportarlo: “Una donna che mi lascia attraverso un’intervista senza prima parlarne con me vi pare una cosa normale? Se avessi fatto io una cose del genere sarei finito alla gogna.”, sbotta in diretta.

Biagio D’Anelli smentisce il bacio in discoteca a un’altra donna

Si parla poi della serata in discoteca di Biagio D’Anelli e del video che lo vede in atteggiamenti sospetti con una donna. In studio lui smentisce che ci sia stato tra loro un bacio come è stato invece detto: “Questa serata è stata online di fronte a 4 mila persone e secondo voi sono così stupidotto? Sono passate dieci donne che ballavano.”

