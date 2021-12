Biagio D’Anelli stoccata a Miriana “i baci si danno in due”/ Prime tensioni di “coppia”?

Biagio D’Anelli: Sophie Codegoni non si fida

Biagio D’Anelli è da poco arrivato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e già è finito al televoto. La sua storia con Miriana Trevisan non sta entusiasmando i coinquilini e nemmeno il pubblico che parla di strategia. Carmen Russo ha chiesto scusa a Biagio per averlo nominato, non è stata l’unica a farlo e ora ripensando alla sua scelta, si sente in colpa perché avrebbe potuto mandare al televoto qualcun altro. Biagio non sembra essere infastidito dalle nomination ricevute, ha pagato il prezzo dell’ultimo arrivato.

Chi già si è fatta un’idea sull’opinionista è Sophie Codegoni che lo ha votato perché “non è oro tutto quello che luccica”. Carmen, Jessica e Sophie hanno notato che negli ultimi giorni Biagio ha cambiato comportamento, preferendo trascorrere il suo tempo con Miriana escludendo tutti gli altri. Le gieffine lo vedono più distaccato: “O è da solo o è con Miriana” ha aggiunto la Codegoni.

Biagio D’anelli: il primo bacio con Miriana?

Biagio D’Anelli ha confidato a Manila Nazzaro di provare una forte attrazione nei confronti di Miriana. In questi ultimi giorni il pubblico ha notato che le distanze tra i due giefffini si sono accorciate e tra teneri abbracci e languide carezze. Nel weekend i due vip si sono dati il loro primo bacio a stampo, davanti a tutti: “Ma se questo lo chiami bacio, allora io sono un campione del mondo. Non può essere un bacio perché tu sei rimasta ferma e i baci si danno in due”, ha detto D’Anelli. “Ho tutta la strada libera davanti”, ha replicato Miriana che a differenza di Biagio non ha nessuno ad aspettarla fuori. Biagio ha ammesso di essere molto confuso, l’ex velina lo ha quindi invitato a fare chiarezza con tutta la calma di cui ha bisogno.

