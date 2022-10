Biagio D’Anelli su Marco Bellavia: “Gf Vip circo degli orrori”/ “Massa di ipocriti”

Biagio D’Anelli difende Marco Bellavia, che ha abbandonato il Grande Fratello Vip poiché non ha trovato la comprensione dei coinquilini dopo avere ammesso di soffrire di depressione. I concorrenti, infatti, lo hanno attaccato in più occasioni, tanto che l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha deciso di ritirarsi dal reality show. Il web è insorto, accusando di bullismo coloro che hanno hanno avuto un atteggiamento da “branco” nella casa. L’hashtag #iostoconbellavia è ormai da ore in tendenza su Twitter. A unirsi al coloro è stato anche il musicista, che conosce bene le dinamiche del gioco.

Maria Teresa Ruta furiosa per il caso Marco Bellavia/ "Questo GF Vip mi fa schifo"

“Complimenti a Marco Bellavia perché ha dimostrato di avere gli attributi più grandi di tutti quelli degli altri concorrenti messi insieme denunciando un problema emotivo che lo sta attanagliando da tempo, ovvero la depressione. Non era facile. Nel 99,9% dei casi le persone se ne vergognano. Lui è riuscito a farlo davanti a milioni di italiani, chiedendo aiuto. Neanche io ce l’avrei fatta. Le persone che al mondo ne soffrono sono tantissime ed è importante parlarne pubblicamente”, così innanzitutto ha voluto applaudire il conduttore nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube.

Gf Vip, Marco Bellavia: il ritiro è un caso/ Jessica Selassié invoca la squalifica

Biagio D’Anelli su Marco Bellavia: “Gf Vip circo degli orrori”. Il video

Oltre a complimentarsi con Marco Bellavia per avere portato alla luce il tema della depressione, Biagio D’Anelli ha anche puntato il dito su coloro che lo hanno bullizzato al Grande Fratello Vip. “Viviamo in un’epoca dove la gente preferisce apparire e fare qualcosa quando viene inquadrata. Hanno preferito dare importanza a lustrini e paillettes, al fare gruppo con chi è più forte e inveire su chi è più debole. È gente insensibile, che non ha idea di cosa sia l’umiltà. Bastava che qualcuno dicesse di ascoltassi per capire. Una massa di decerebrati senza tatto. Fatevi un esame di coscienza, invece di piangere a destra e a sinistra dopo la sua uscita”, ha tuonato nel video.

Marco Bellavia non doveva andare al GF Vip?/ Spunta un retroscena choc…

Successivamente il musicista, in un post su Instagram, ha anche definito l’intero reality show come un “circo degli orrori” popolato di “serpi”. Inoltre, ha accusato direttamente Giovanni Ciacci, che è stato tra coloro che non hanno avuto un occhio di riguardo nei confronti del conduttore, nonostante poche ore prima avesse pubblicamente parlato della sua lotta contro l’Hiv.











© RIPRODUZIONE RISERVATA