Biagio D’Anelli Vs Eliana Michelazzo/ “Concorso per Mister Caltagirone, assurdo!”

Nonostante siano trascorsi mesi dallo scoop, oggi si torna a parlare del famoso “Caso Caltagirone”. È Biagio D’Anelli, ex gieffino e noto opinionista di Barbara d’Urso, a portare a galla una vicenda particolare che coinvolge il fantomatico Mark Caltagirone e, soprattutto, Eliana Michelazzo. D’Anelli annuncia e svela tutto nei dettagli con un video postato su Instagram. “Buongiorno a tutti. Questa mattina su Instagram mi è arrivato un invito, una segnalazione che domenica 6 ottobre ci sarà Miss e Mister Caltagirone.” esordisce Biagio, che poi, allibito, spiega: “Cioè Eliana Michelazzo premierà, in mezzo a 10-15 modelli, Miss e Mister Caltagirone. Cioè premiano dei ragazzi su una persona che non esiste…”. La segnalazione ricevuta sconvolge l’ex gieffino ma anche molti dei suoi follower, che commentano basiti la notizia.

Biagio D’Anelli furioso: “Basta illudere la gente!”

Biagio D’Anelli è davvero furioso e continua a sfogarsi, parlando con i suoi follower nel video su Instagram: “Io voglio immaginare la scena di quando viene data la fascia a questo ragazzo e a questa ragazza illusi, che praticamente crederanno in qualcosa che non esiste, ‘Ciao tu sei Mister Caltagirone!’. – continua l’ex gieffino, e ancora – Questo ragazzo dirà di aver vinto Mister Caltagirone. E la gente verrà anche illusa con queste stronz*te. La vogliamo finire di prendere per il cul* le persone?” Nessuna risposta, in merito, è al momento giunta da Eliana Michelazzo, che torna nuovamente al centro del mirino delle critiche del web dopo la delicata vicenda.





