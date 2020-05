Biagio D’Anelli Vs Gemma Galgani e Sirius/ “Questa è la parità dei sess*? Ma vaffa..”

Pubblicità

Da settimane la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, detto anche Sirius, fa discutere il popolo del web. Lei 71 anni, lui 26, hanno smosso non poco gli animi dei telespettatori di Uomini e Donne e non solo. Anche Biagio D’Anelli, il noto opinionista di Barbara D’Urso, ha detto la sua su questa frequentazione, scatenandosi in un’accesa polemica. Sul suo profilo Instagram, infatti, più di una volta si è scagliato contro la dama del trono Over. Una prima volta facendo notare: “Quando Gemma ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne… Sirius aveva si e no 16 anni… Mi domando a questo punto: ‘Perchè non è andato a corteggiarla prima?’”, e poi ponendosi una domanda sarcastica “Se al Posto di Gemma a #uominiedonne ci fosse stato un uomo?!?!? Nella stessa SITUAZIONE?”

Biagio D’Anelli sbotta contro Gemma Galgani e Sirius: “Se fosse stato al contrario…”

In un video, Biagio D’Anelli ha poi parlato di “parità di sessi”, polemizzando anche con la reazione di una parte del pubblico favorevole alla coppia Gemma-Sirius. “Stavo pensando una cosa, Gemma si sta facendo corteggiare, come ben sappiamo, da un uomo molto ma molto più piccolo di lei. Però, riflettendoci bene, se al posto di Gemma c’era ad esempio mio zio Gino, 71-72 anni, e lo corteggiava una ragazza di 22, cosa avreste detto?” chiede provocatoriamente Biagio. Così dà la sua risposta: Gli avreste detto che è un porco, che rovina la vita a una figlia di mamma… però se è Gemma è una favola, viva l’amore. E questa sarebbe la parità dei sessi? Ma vaffanc*lo, va!”





