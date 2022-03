Biagio Di Buono e Luisiana Romanella chi sono? Ultima Fermata/ Lei “Non mi desidera…”

Biagio Di Buono e Luisiana Romanella, coppia Ultima Fermata

Biagio Di Buono e Luisiana Romanella sarà la nuova coppia protagonista della seconda puntata di Ultima Fermata, il programma condotto da Simona Ventura nella prima serata di Canale 5. Esattamente come previsto dalla trasmissione, i due hanno deciso di dare un’ultima possibilità alla loro storia d’amore e per questo si metteranno completamente alla prova per capire se il loro treno è ormai definitivamente giunto o meno al capolinea.

In uno dei video di presentazione, è stata proprio la donna: “Sono fidanzata con Biagio da 10 anni, non abbiamo più rapporti fisici come un tempo”, ha raccontato Luisiana. Il motivo? “Lui non riesce ad accettare il fatto che io sia stata con un altro uomo”.

Per questo la donna ha deciso di scrivere a Ultima Fermata criticando al compagno di non darle le giuste attenzioni “e di non farmi sentire desiderata”, ha ammesso la donna. Ma cosa accadrà nel corso della loro convivenza nelle due casette separate? Riusciranno a trovare la giusta strada per dare una svolta radicale al loro rapporto?

La prova del terapeuta basterà per Biagio Di Buono e Luisiana Romanella

Nel corso della puntata di Ultima Fermata vedremo la coppia formata da Biagio Di Buono e Luisiana Romanella alle prese con una prova sensoriale su consiglio del terapeuta. L’obiettivo è quello di farli sentire nuovamente vicini come forse non lo sono ormai da tempo. “Il rapporto fisico è quasi uguale a zero”, ha ammesso Biagio.

Valentina con Biagio è stata sempre molto sincera, ed anche questa volta ha ammesso: “Se ti ho portato qua è perché tra noi non c’è più complicità e passione”. Lui, di contro, ha fatto sapere nel corso della loro esperienza televisiva di aver compreso molte cose. Non è chiaro però se è un messaggio positivo o negativo per la loro coppia che sta insieme da un decennio nonostante le difficoltà emerse proprio nel corso della loro partecipazione. Scopriremo solo nel corso della puntata se il treno dei loro sentimenti è giunto drammaticamente al capolinea definitivo o se può riprendere il viaggio nuovamente insieme.

