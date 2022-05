Biagio Di Maro chiude con Sylviane a Uomini e Donne/ Maria “Non conta solo il letto…”

Biagio Di Maro, passo indietro con Sylviane a Uomini e Donne

Dopo aver mostrato molto entusiasmo per la conoscenza con la signora Sylviane, Biagio Di Maro, nella puntata di Uomini e Donne animata da una nuova lite tra Tina Cipollari e Fabio Nova, ammette di aver frenato un po’ con i messaggi e le telefonate. La signora Sylviane racconta di on aver più visto in lui l’interesse iniziale. “Stamattina ho anche parcheggiato in un posto diverso per sapere dove sarebbe arrivato”, spiega la dama che si aspettava il messaggio per fare colazione insieme.

La signora spiega di aver voluto credere nella conoscenza con Biagio, mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari puntano il dito contro il cavaliere. 2Lui è un bugiardo. Fa sempre così, esce una o due volte, al massimo tre per sedersi al centro”, dicono i due opinionisti che hanno la stessa opinione del cavaliere.

Maria De Filippi attacca Biagio Di Maro

Di fronte alla retromarcia di Biagio Di Maro arrivata dopo aver dormito due notti con la signora Sylviane raccontandosi anche cose importanti delle rispettive vite, Maria De Filippi sbotta: “Non esiste solo il letto nella vita“, esordisce la conduttrice che poi aggiungere – “Se tu passi due serate con lei a raccontarvi il primato piangendo insieme equivale a quattro nottate di sesso. Non si prende in giro una donna in questo modo. Non ci stai in quella camera da letto abbracciato con lei che ti piange sulla spalla. Non hai sedici anni e non ci vai. Non è che sei apposto perchè non hai fatto quello”, sbotta la conduttrice ricevendo gli appalusi del pubblico.

“Le cose si fanno sempre in due”, ribatte Biagio. “Le cose si fanno in due, ma lei l’ha fatto con sentimento. tu no”, replica ancora la De Filippi. “Ma soprattutto si è affidata a lui“, conclude Tina Cipollari.

